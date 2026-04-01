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사회
실력보다 중요한 건 안전
동아일보
입력
2026-04-30 04:30
2026년 4월 30일 04시 30분
변영욱 기자
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29일 오후 서울 송파구 송파안전체험교육관에서 주민들이 자전거 안전교육 주행 실습에 참여하고 있다. 이번 교육은 송파구가 성인을 대상으로 3주간 이론과 실습을 병행해 운영하는 프로그램으로, 안전한 자전거 이용 문화 확산과 생활형 교통수단 정착을 위해 마련됐다. 평생학습 사이트 ‘송파런’을 통해 신청할 수 있다.
#안전교육
#자전거
#송파안전체험교육관
#자전거이용문화
#생활형
#교통수단
#송파런
변영욱 기자 cut@donga.com
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