“병원비만 5억”…안재욱, 美 여행 중 뇌출혈로 긴급수술

배우 안재욱이 과거 미국에서 급성 뇌출혈로 쓰러져 긴급 수술을 받았던 당시를 떠올렸다. 평소 두통도 없었지만 한순간에 의식을 잃었고, 현지 병원에서 5시간에 걸친 뇌수술을 받았다고 밝혔다. 그는 이후 5억 원대 병원비를 2년 넘게 조율한 끝에 1억 원대 수준으로 완납했다고 전했다.
안재욱은 15일 방송된 tvN 스토리 예능물 ‘남겨서 뭐하게’에 출연해 지난 2013년 미국 라스베이거스 여행 중 겪은 지주막하출혈 투병 당시를 회상했다.
그는 당시 미국 여행 중 갑자기 쓰러졌고, 현지 병원에서 5시간에 걸친 긴급 뇌수술을 받았다. 안재욱은 “평소 두통도 없었는데 한순간에 쓰러졌다”며 “미혼 시절이라 부모님 동의를 얻어 수술을 진행했다”고 말했다.
막대한 병원비에 대한 이야기도 꺼냈다. 안재욱은 “미국은 먼저 살려주고 비용을 청구하는 시스템”이라며 “당시 병원비가 50만 달러, 한화 약 5억 원이 나왔다”고 밝혔다.
그는 이후 의료 전문 변호사와 2년 넘게 병원비 문제를 조율했다고 설명했다. 안재욱은 최종적으로 1억 원대 수준으로 합의했고, 해당 금액을 완납했다고 전했다.
서울아산병원은 뇌출혈을 뇌혈관 벽의 약한 부분이 터져 출혈이 생기는 뇌혈관 장애로 설명한다. 두개골 안에서 발생한 출혈은 뇌일혈이라고도 부른다.
서울아산병원에 따르면 뇌출혈의 주요 원인은 고혈압이다. 뇌출혈의 약 75%는 고혈압으로 약해진 뇌혈관이 터지면서 발생한다. 뇌에 산소와 영양분을 공급하는 혈관이 오랜 기간 높은 혈압에 노출되면 혈관에 변화가 생긴다. 이 상태에서 과도한 흥분이나 정신적 긴장, 과로 등으로 혈압이 오르면 혈관이 압력을 견디지 못하고 터질 수 있다. 당뇨나 고지혈증이 있는 환자는 뇌출혈이 더 흔하게 발생할 수 있다.
혈관 자체의 질환도 뇌출혈을 일으킬 수 있다. 대표적으로 뇌동맥류가 파열되면 지주막하출혈이 발생할 수 있고, 뇌동정맥 기형도 뇌출혈의 원인이 될 수 있다.
뇌출혈이 발생하면 두통, 현기증, 마비 등이 나타날 수 있다. 이후 발작이나 구토가 이어질 수 있다. 뇌실질 내 출혈이 생긴 환자는 갑자기 쓰러지며 어지럼증이나 두통을 호소하는 경우가 많다. 몸 한쪽이 마비되거나 의식이 점차 나빠지는 증상도 나타날 수 있다.
지주막하출혈은 발병 며칠 전부터 두통, 어지럼증, 일시적인 반신 마비, 언어 장애, 시야 장애 등을 보일 수 있다. 다만 전조 증상 없이 갑자기 머리가 터질 듯한 심한 두통이 나타나는 경우도 있다. 이때 의식 장애, 목 통증, 구토가 함께 동반될 수 있다. 출혈이 가벼우면 환자는 의식 장애 없이 심한 두통만 호소할 수 있지만, 출혈이 심하면 의식을 회복하지 못하고 사망에 이를 수도 있다.
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