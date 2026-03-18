警, 김영환 충북지사 구속영장 신청… 3000만원 수수 혐의

경찰이 충북 지역 체육계 인사들로부터 금품을 받은 혐의로 국민의힘 소속 김영환 충북도지사에 대해 사전구속영장을 신청했다. 지난해 8월 압수수색 이후 7개월 만에 신병 확보에 나선 것이다.
17일 충북경찰청 반부패경제범죄수사대에 따르면 김 지사는 지난해 4월과 6월 해외 출장을 가기 전 지역 체육계 인사 3명으로부터 두 차례에 걸쳐 총 1100만 원을 받은 혐의를 받고 있다. 경찰은 이 돈이 출장 여비 명목으로 건네진 것으로 보고 있다.
김 지사는 또 2024년 8월 충북 괴산에 있는 자신의 농막 인테리어 비용 2000만 원을 당시 충북배구협회장으로부터 대납받은 혐의도 받고 있다. 경찰은 김 지사가 그 대가로 협회장이 운영하는 식품업체가 충북도 스마트팜 사업에 참여하는 과정에 영향력을 행사한 것으로 의심하고 있다.
김 지사는 그동안 경찰 조사에서 혐의를 전면 부인해 왔다. 그는 “단 한 푼의 금품을 받은 적이 없고, 농막 인테리어 비용 역시 시공업자에게 정상적으로 이체했다”고 주장했다. 그러나 경찰은 김 지사가 사건 관계자들과 진술을 맞추는 등 수사를 방해했다고 보고 증거인멸 우려가 있다고 판단해 사전구속영장을 신청한 것으로 전해졌다. 김 지사는 이날 기자회견을 열고 “경찰의 먼지털이식 강압 수사로 진행됐다는 생각도 들지만 검찰과 법원을 통해 정리가 될 것”이라며 “충북도민들에게 송구하고, 금품을 받은 게 사실이라면 정계를 은퇴하겠다”고 밝혔다. 앞서 국민의힘은 충북도지사 후보 선정 과정에서 김 지사를 컷오프(공천 배제)했다.
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