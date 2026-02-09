“불국사 등 토함산 지켜라” 경주 산불 잡기 안간힘

주말 경북 동해안 동시다발 산불
강풍-송전탑에 초기 진화 어려움
경주 주불 진화 2시간만에 재발화
세계문화유산인 불국사와 석굴암을 품은 경북 경주시 토함산 인근 산불이 발화 24시간을 넘긴 8일 밤까지도 꺼지지 않고 계속되고 있다. 주불을 진화한 지 2시간여 만에 강풍을 타고 잔불이 재발화하면서 소방 당국은 긴급 방어선 구축에 나섰다.
소방 당국과 산림청 등에 따르면 이날 오후 8시 20분경 경주시 문무대왕면 입천리 산불 현장에서 불길이 군데군데 다시 솟아올랐다. 특히 안동 교차로 인근에서 시작된 불은 강한 바람을 타고 화선을 넓히며 산 정상 쪽으로 확산했다.
소방 당국은 이날 오후 6시경 주불 진화를 완료하고 잔불 감시 체계에 들어갔으나, 불과 2시간여 만에 다시 불길이 살아나면서 진화에 애를 먹고 있다. 경주시 관계자는 “잔불이 완전히 잡히지 않은 곳은 급경사지라서 인력 이동이 자유롭지 않고, 야간인 데다 인근에 송전탑이 많아 헬기 가동도 불가능한 상황”이라며 “현재는 불길이 더 번지지 않도록 방어선을 구축하는 데 주력하고 있다”고 밝혔다.
이번 산불은 전날 오후 9시 40분경 토함산에서 7km가량 떨어진 야산에서 시작했다. 산 중턱 송전설비 고압선에서 발생한 스파크가 원인으로 추정되는 가운데, 건조한 날씨와 순간 최대 초속 21.6m의 강풍이 겹치며 산불영향구역은 54ha(헥타르)까지 넓어졌다. 한때 진화율이 60%까지 올랐다가 송전탑 때문에 헬기가 가까이 접근하지 못해 23%로 급락하는 등 온종일 산불과의 싸움은 계속됐다.
소방청은 이날 오전 1차 국가소방동원령을 발령한 데 이어 오후에는 2차 동원령을 내렸다. 1차는 인접한 시도(영남권)에서, 2차는 그 너머에서 소방력을 동원했다. 대구와 대전 등 8개 시도의 119특수대응단 장비를 비롯해 헬기 45대와 인력 523명, 장비 139대 등 가용 자원을 모두 투입한 소방당국은 다시 살아난 불길이 번지지 않도록 총력을 다하고 있다. 윤호중 행정안전부 장관은 “가용한 모든 장비와 인력을 신속히 투입하라”고 지시했다.
인근 지역에서도 동시다발적으로 산불이 발생했다. 7일 오후 9시 반경 경주시 양남면 신대리의 야산에서 발생한 산불은 4.3ha를 태운 뒤 12시간여 만에 꺼졌다. 발화 지점부터 경주 월성 원전 국가산업단지까지의 거리가 약 7.6km에 불과해 소방 당국이 촉각을 곤두세우기도 했다. 8일 오전 5시 반경 같은 동해안권인 경북 포항시 북구 죽장면 지동리 야산에서 발생한 산불은 2시간여 만에 진화됐다.
