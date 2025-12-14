“전청조에 이용당해”…남현희, 사기 공범 누명 벗었다

전 펜싱선수 남현희가 옛 연인 전청조의 사기 사건의 공범이라는 혐의를 벗었다. 검찰은 남 씨가 전 씨에게 이용당했다고 판단한 것으로 전해졌다.
남 씨의 변호인 손수호 법무법인 지혁 변호사는 13일 인스타그램에 서울동부지검의 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 방조 및 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의 불기소 결정문을 공개했다.
결정문에 따르면 검찰은 1일 남 씨에 대해 불기소 처분을 내렸다. 남 씨는 전청조가 재벌 3세 혼외자 행세를 하면서 투자금을 모집하는 과정에 도움을 줬으며, 전 씨의 범죄수익 중 일부를 사용했다는 의혹을 받았다.
결정문에는 “피의자가 고소인에 대한 전청조의 사기 범행이나 다른 범죄행위를 인식했다기보다는 전청조에게 이용당한 것에 더 가까운 것으로 판단된다”는 내용이 담겼다.
손 변호사는 또 “‘전청조에게 이용당한 것’, ‘아이클라우드 비밀번호까지 제공받아 확인했음’, ‘전청조의 사기 전과, 경호원 급여 미지급, 사기 수사 진행 등을 알았음을 인정할 증거가 발견되지 않음’ 등 ‘혐의 없음’의 이유를 다시 한번 명확히 확인해줬다”고 설명했다.
그러면서 손 변호사는 사건이 마무리됐음에도 남 씨에 대한 악성 댓글이 여전히 계속되고 있다고 지적했다. 그는 “최근 확인해보니 매우 다양하고 창의적인 성적 비하 댓글이 전국 각지에서 무수히 올라왔다. 내용과 수위가 충격적”이라며 “명백한 범죄이며 처벌 대상이다. 자제를 부탁드린다”고 했다.
남 씨 역시 14일 자신의 인스타그램에 “사실과 거리가 먼 추측과 가십성 보도가 반복되고 그 위에 악성댓글까지 쏟아진다”며 “당사자는 물론 지켜보는 사람도 큰 상처를 받게 된다”고 적었다.
이어 “피해자를 조롱하고 비난하는 행위는 단순한 의견이 아니라 또 다른 가해”라며 “키보드 뒤에 숨어있다는 이유로 책임이 사라지는 것은 아니고, 그 말 한마디 한마디가 실제 사람에게 깊은 상처를 남긴다는 점을 스스로 인식해야 한다”고 했다. 남 씨는 “제가 느끼는 분노와 슬픔은 아주 정당하다. 너무 힘이 든다”며 “악의적인 댓글을 그만 멈춰달라”고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
