2026 수능 정답, 51개 이의신청 전부 기각…“국어·영어도 그대로”

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 정답에 대해 제기된 51개 문항의 이의신청이 모두 기각됐다. 국어·영어 등 논란이 컸던 문항 역시 정답 수정 없이 유지되면서 올해 수능은 전 문항 ‘이상 없음’ 판정을 받았다.
● 51개 문항 심사 결과 ‘이상 없음’… 모든 정답 그대로 유지
한국교육과정평가원은 25일 “제기된 이의신청을 면밀히 심사한 결과 모든 문항의 문제와 정답에 이상이 없다”고 밝히며 최종 정답을 확정·발표했다. 앞서 평가원은 지난 13일 수능 정답(가안)을 공개하고 17일 오후 6시까지 이의신청을 접수받았다.
이번 이의신청은 총 675건이었으며, 중복·취소·정답과 무관한 의견을 제외한 실제 심사 대상은 51개 문항 509건이었다. 평가원은 출제에 참여하지 않은 외부 전문가가 포함된 심사 절차를 거쳐 전 문항 ‘이상 없음’으로 판정했다.
● 국어 17번 ‘정답 없다’ 논란… 평가원 “③번 단일 정답 가능”
전문가들 사이에서는 국어 영역 3번(서울대 이병민 교수), 17번(포항공대 이충형 교수) 등이 정답 없거나 복수정답 가능성이 있다는 의견이 제기됐었다. 특히 17번 문항은 지문 해석상 특정 선지를 단정하기 어렵다는 주장이 이어졌다.
그러나 평가원은 지문·보기·선지의 의미 관계가 모두 ③번을 지지하고 있어 단일 정답을 확정할 수 있으며 출제 취지와도 모순되지 않는다고 설명했다.
● 영어 24번 쏠림 현상… “정답 ②번이 가장 정확”
수험생들 사이에서는 영어 24번이 가장 큰 논란이었다. 전체 675건의 이의신청 중 약 400건이 이 문항에 집중됐다.
지문의 내용을 바탕으로 ‘글의 제목’을 고르는 3점짜리 문제였는데, 다수의 신청자는 정답으로 제시된 선택지 ②의 근거가 부족하다고 지적했다. 선택지 ④·⑤ 역시 지문과 부합한다는 이유로 ‘복수정답’ 처리가 필요하다고 주장했다.
그러나 평가원은 “지문은 상업성과 문화적 본질의 균형을 다루는데, 정답 선지 ‘Cash or Soul?’(②번)이 해당 긴장 관계를 가장 정확히 반영한다”고 밝혔다. 다른 선지는 특정 부분만 반영하거나 지문 핵심을 충분히 대표하지 못한다고 판단했다.
평가원은 이날 오후 5시 홈페이지에 51개 문항의 개별 심사 결과를 공개했다. 이로써 2026학년도 수능 정답은 모든 문항이 최초 발표대로 확정됐다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
