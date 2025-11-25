“우린 더 이상 돈 필요 없다”…디즈니 상속자, 부유세 증세 촉구

“1600만 년 걸리는 부”… 머스크 초고액 부에 정면 비판
디즈니 가문의 상속자 애비게일 디즈니가 “우리는 더 이상 돈이 필요 없다”며 초부유층에 대한 증세를 강하게 촉구하고 나섰다. 그는 일론 머스크 테슬라 CEO의 자산을 ‘말도 안 되는 수준’이라며 정면으로 비판했다.
● 워싱턴에 모인 부자들 “세금 더 부과하라”
24일(현지 시간) 미국 시사주간지 타임에 따르면, 애비게일 디즈니는 인터뷰에서 “특권이 지나치게 좁은 곳에 집중돼 있다”며 부유층 증세와 함께 디즈니랜드 노동자들의 임금 인상 필요성을 강조했다. 그의 자산은 약 1억2000만 달러(약 1740억 원)로 추산된다.
디즈니는 최근 워싱턴에서 열린 ‘애국주의 백만장자들(Patriotic Millionaires)’ 콘퍼런스에도 참석해 “과도한 부의 집중은 감당 능력이 가장 낮은 사람들에게 피해를 전가한다”고 주장했다.
행사에는 헤지펀드 매니저 출신, 전·현직 백악관 관계자, 유명 변호사, 상속 부자 등 다양한 부유층 인사들이 참여했다. 이들은 기존 초부유층의 이해와는 정반대의 입장을 내세우며 “우리 주머니를 더 털라”며 의회 로비 활동에 나섰다.
이들은 초부유층에겐 더 걷고, 서민층의 부담은 덜어주는 방향의 세제 개혁안을 제시했다.
워싱턴 재무부 청사 인근에서 열린 회의에서 이들은 의회에 ▲100만 달러 이상 고소득자 대상 추가세 신설 ▲연소득 4만5000달러 이하 저소득층 소득세 면제 ▲저임금 기업에 ‘페널티 세금’을 부과해 임금 인상을 유도하는 방안 ▲자본이득(투자 수익)을 노동소득과 동일한 세율로 과세하는 제도 등을 제안했다.
● “과도한 부는 해롭다”…머스크 향해 직격탄
애비게일 디즈니는 특히 자본소득 과세의 문제를 지적하며 “제가 자본이득을 얻는 건 그냥 앉아 있기만 해도 생기는 것”이라며 “이는 노동에 세금을 매기는 것과 정반대”라고 비판했다. 그는 “돈이 일부에게만 쏠리는 구조는 결국 그 사람에게도 해로운 것”이라며 “과도한 부는 고통스럽고 영혼을 짓누르며, 고립시키고 도덕성을 갉아먹는다”고 강조했다.
그는 일론 머스크가 세계 최초의 트릴리어네어(1조 달러 이상 자산가)가 될 수 있다는 전망에 강한 거부감을 드러내며 “평균 노동자가 1조 달러를 모으려면 1600만 년이 걸린다. 이는 인류가 존재한 시간보다 길다”고 말했다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
