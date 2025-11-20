“유튜버 1년 하면 건물 사겠네”…상위 0.1% 평균 수입 ‘약 50억’

1인 미디어 창작자 가운데 상위 0.1%의 연평균 수입이 약 50억 원에 육박하는 것으로 나타났다. 고소득자 규모도 3년간 가파르게 증가하면서 1인 미디어 시장 내 수입 쏠림 현상이 갈수록 심화되고 있다는 평가가 나온다.
● 상위 0.1% 수입 19억 → 49억…가파른 증가세
20일 차규근 조국혁신당 의원이 국세청으로부터 받은 자료에 따르면, 2023년 1인 미디어 창작자 상위 0.1%의 연평균 수입은 49억 3000만 원으로 집계됐다. 종합소득세를 신고한 전체 창작자 24만 4673명 중 24명이 연 50억 원 안팎을 번 셈이다.
상위 0.1%의 수입은 최근 3년 사이 급격히 뛰었다. 2020년 19억 2000만 원에서 2023년 49억 3000만 원으로 2.5배 이상 증가했으며, 신고 인원도 9명에서 24명으로 늘었다.
● 상위 10%, 전체 수입 절반 ‘싹쓸이’
상위 1%와 상위 10% 구간도 유사한 증가세를 보였다. 2020년과 비교하면 상위 1%의 평균 수입은 8억5000만 원에서 13억3000만 원으로 늘었고, 상위 10%도 2억8000만 원에서 3억6000만 원으로 증가했다. 같은 기간 신고 인원 역시 상위 1%는 94명에서 246명, 상위 10%는 941명에서 2467명으로 모두 약 2.6배 증가했다.
특히 상위 10%가 전체 시장의 절반 넘는 소득을 가져가며 수입 편중 현상이 두드러졌다. 2023년 1인 미디어 전체 수입 1조 7778억 원 중 8963억 원(50.4%)이 상위 10%에게 집중됐다.
● “후원금 과세 사각지대 해소해야”
차규근 의원은 “1인 미디어 산업이 빠르게 성장하고 있지만 개인 계좌를 통한 후원금 과세 기반은 여전히 미비하다”며 “후원금 수취 계좌를 세무서에 신고하고, 신고된 공개 계좌만 사용하도록 하는 소득세법 개정안을 발의했다”고 말했다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
