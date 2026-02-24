‘선관위 방해땐 10년형’ 국민투표법 조항에…국힘 “수퍼 갑 만들어”

재외국민의 국민투표 참정권을 보장하는 국민투표법 개정안에 신설된 ‘국민투표자유방해죄’를 두고 24일 여야 공방이 이어졌다. 이 조항은 ‘선거관리위원회 업무에 지장을 초래하는 투·개표 관련 허위사실을 지속 유포하면 10년 이하의 징역에 처한다’고 규정하고 있다.
행정안전위원회와 법제사법위원회가 전날(23일) 잇따라 통과시킨 국민투표법 개정안에는 선관위의 정상적 업무수행에 지장을 초래하거나 법 집행에 대한 신뢰를 훼손할 목적으로 정보통신망 등을 이용해 국민투표의 사전투표와 투·개표 관련 허위사실을 지속 유포하면 10년 이하의 징역 또는 벌금 500만~3000만 원에 처한다는 벌칙조항이 포함됐다. 공직선거법에서 규정한 후보자 낙선 목적의 허위사실 공표죄(7년 이하 징역 또는 벌금 500만~3000만 원)보다 처벌이 강하다.
이를 두고 국민의힘은 “선관위를 수퍼 갑으로 만드는 법”이라며 반발했다. 송언석 원내대표는 의원총회에서 해당 조항을 거론하며 “국회의장도, 민주당 원내지도부도 사전에 인지 못한 내용인데 행안위와 법사위에서 일방적으로 통과시켰다”며 “이런 국회가 왜 있어야 하는지 자괴감이 든다”고 주장했다. 전날 민주당 주도로 행안위와 법사위를 하루 만에 연달아 통과시키느라 해당 조항에 대한 심사가 제대로 이뤄지지 않았다는 취지다.
이에 대해 더불어민주당은 선거에 대한 신뢰성을 심각하게 침해하는 음모론적 부정선거론을 막기 위한 선도적 조치로 국민투표법에 우선 적용한 것이라고 주장했다. 행안위 소속 민주당 관계자는 “공직선거법에도 비슷한 내용을 반영하는 법안이 많이 발의돼 있다”며 “행안위 의원들이 논의해 원내지도부와 공유하고 결정한 것”이라고 반박했다.
