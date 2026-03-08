불출마 선언에 출마 고사…국힘, 6·3 수도권 경선 후보 구인난

서울시장 후보 나경원-신동욱 불출마, 안철수 고사
‘한국시리즈식’ 분리경선 시작도 전에 삐걱
국민의힘의 6·3지방선거 광역단체장 경선 흥행에 빨간불이 켜졌다. 당 공천 신청 접수 마지막 날(8일) 수도권 출마가 거론되던 인사들이 잇달아 불출마를 선언하며 당이 구상하던 ‘한국시리즈식’ 분리경선이 첫발을 떼기도 전 삐걱대고 있는 것. 낮은 당 지지율과 강경 보수에 치우친 지도부 노선으로 지선 결과에 대한 비관적인 전망이 줄을 잇자 대구·경북 등 당에 유리한 일부 지역을 제외하곤 경선 후보 구인난이 현실화하고 있다.
서울시장 후보로 거론되던 당 최고위원인 초선 신동욱 의원은 8일 불출마를 선언했다. 신 의원은 “지금은 나아가기보다는 잠시 멈춰서서 당에 헌신하는 길을 찾는 것이 옳다는 결론에 도달했다”고 밝혔다. 서울시장 후보군으로 거론되던 4선 안철수 의원이 경선 출마를 고사한 것으로 알려진 데 이어 5선 나경원 의원도 공천 신청을 접수하지 않으며 불출마를 택했다. 서울시장 선거 출마를 선언한 비현역 당내 인사는 윤희숙 전 의원, 이상규 서울 성북을 당협위원장에 그쳤다.
이에 따라 서울 지역에선 당초 공천관리위원회가 흥행을 위해 도입하려던 분리경선 도입이 불투명해졌다는 관측이 나온다. 경선 후보 자체가 적어 비현역끼리 먼저 경쟁한 뒤 마지막 한 사람이 오세훈 서울시장과 맞붙는 분리경선 방식의 현실성이 떨어지기 때문이다. 공관위 핵심 관계자는 “지역 상황에 따라 공천신청 접수 연장도 검토할 수 있다”고 말했다.
경기 지역도 상황은 마찬가지다. 경기지사 출마가 거론되던 5선 출신의 원유철 전 의원은 “우리 당에서 선출될 후보의 승리를 위해 견마지로(犬馬之勞)를 다하고자 한다”며 불출마를 선언했다. 유승민 전 의원, 김은혜 의원도 출마하지 않은 가운데 경기도지사 선거 경선도 양향자 최고위원, 함진규 전 의원 등 소수로 이뤄질 전망이다.
반면 경북지사 선거에선 3선 임이자 의원이 이날 출마를 선언했다. 이철우 경북지사에게 김재원 최고위원, 최경환 전 경제부총리, 백승주 전 의원, 이강덕 전 포항시장 등이 도전장을 낸 데 이어 현역 의원도 가세한 것. 대구시장 선거에는 현역 의원만 5명이 나서는 등 지역 간 ‘부익부 빈익빈’이 심화됐다는 평가가 당내에서 나왔다. 주진우 의원은 부산시장 선거 출마를 선언하며 의원 중 처음으로 박 시장에 도전장을 내밀었다.
한편 국민의힘 의원들의 온라인 단체 대화방에선 주말 동안 지도부를 향해 “선거 분위기가 갈수록 어려워지는 상황이다. 눈에 띄게 나쁘다”, “(당 상황에 대한) 객관화가 필요하다”는 성토가 쏟아진 것으로 전해졌다. 이에 원내지도부는 9일 오후 긴급 의원총회를 열고 노선 전환 여부 등 당 방향성에 대해 다시 의원들의 총의를 모으기로 했다.
댓글 0