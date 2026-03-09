초등생 비비탄총 빼앗아 아이 목에 발사한 30대 입건

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 9일 13시 18분

글자크기 설정

뉴시스
초등학생이 가지고 놀던 비비탄총을 빼앗아 아이의 목에 발사한 30대 남성이 경찰에 입건됐다.

충북 충주경찰서는 특수폭행 혐의로 30대 남성 A 씨를 불구속 입건해 조사 중이라고 9일 밝혔다.

A 씨는 이달 7일 오후 1시 30분경 충주시 연수동의 한 공원에서 9살 B 군이 가지고 놀던 비비탄총을 뺏은 뒤 B 군의 목 등에 발사한 혐의를 받고 있다.

다행히 B 군은 별다른 부상은 입지 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.

#비비탄총#초등생#30대 남성 입건
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스