[DBR]실패담도 공감을 얻는 비결

토스는 블로그, 단행본, 매거진, 유튜브 영상부터 오프라인 공간에 이르기까지 온라인과 오프라인을 넘나들며 토스만의 스토리를 풀어낸다. 실패에 관한 이야기까지 가감 없이 다루며 일상에서 크고 작은 실패를 경험하는 사람들의 공감을 얻는다. 또한 토스가 현재 추진하는 비즈니스를 잘 뒷받침할 수 있는 콘텐츠를 발행하는 데 주력한다. 예컨대 얼굴 인식 기반 결제 서비스인 ‘페이스페이’를 출시하면서는 얼굴에 관한 다양한 의미를 조망하는 다큐멘터리를 선보였다. 이는 낯선 기술에 대한 사람들의 심리적 장벽을 해소하는 데 기여했다. 한편 유튜브 채널 ‘머니그라피’에서는 토스를 이용하지 않는 사람들도 거부감 없이 금융과 경제 지식을 접할 수 있도록 토스의 색을 의도적으로 배제하는 ‘디브랜딩’ 전략을 택했다.
자영업 시장 10대 키워드
2026년 자영업 시장은 장기 불황과 기후변화, 기술 진보가 맞물린 거대한 전환점을 맞이할 것으로 전망된다. 전문가들은 자영업 시장 10대 키워드로 지속 가능한 실속을 강조하는 ‘가성비 신기루’, 폭염을 피해 실내로 모이는 ‘피난처 상권’, 대형 매장의 공간 매력을 극대화한 ‘대확행’ 등을 꼽았다. 공실 폭증 흐름 속에서 잠재력 있는 매장을 좋은 조건에 잡는 ‘공실항해자’, 인공지능(AI)과 푸드테크를 활용해 1인 생산성을 높이는 ‘원맨테크’나 생계형을 넘어 전략적 포트폴리오를 경영하는 ‘뉴제너레이션’ 자영업자의 등장도 주목할 만하다. 키워드를 통해 알 수 있듯 자영업은 단순한 장사를 넘어 기술과 공간, 브랜드 전략을 결합한 고도의 경영 영역으로 진화하고 있다.
