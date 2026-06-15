특검, ‘尹체포방해’ 나경원 소환통보…羅 “무혐의 사안 또 우려먹어”

국민의힘 나경원 의원은 15일 윤석열 전 대통령의 ‘체포 방해’ 의혹을 수사 중인 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 자신에게 출석을 통보한 데 대해 “완장 찬 특검을 앞세운 전형적인 야당 죽이기 시도”라고 반발했다.
나 의원은 이날 페이스북을 통해 “이재명 민주당 정권의 종합특검이 느닷없이 내게 소환 통보했다는 것을 언론 브리핑하며 언론플레이를 일삼는다”고 지적했다.
이어 “특수공무집행방해 혐의라는 황당한 구실”이라며 “이미 온갖 특검, 수사기관들이 채증 영상 분석까지 하며 한바탕 범죄몰이를 했음에도 무혐의 처분이 된 사안이다. 그런데 이제 와서 또 우려먹는 저들의 저의가 너무나 불순하다”고 했다.
그는 “이재명 대통령의 지방선거 패배, 궁지에 몰린 선관위(중앙선거관리위원회)의 부정과 무능을 덮고, 이 대통령 ‘셀프 공소취소’라는 정권의 거대한 죄상을 가리기 위한 목적으로 볼 수밖에 없다”며 “법과 원칙에 따라 단호히 대응할 것”이라고 강조했다.
2차 종합특검은 이날 정례브리핑에서 나 의원에게 오는 19일 소환 조사를 통보했다고 밝혔다. 나 의원 측은 출석 대신 서면 답변서를 제출하겠다는 입장을 전했다. 특검은 서면 답변서 내용을 검토해 추후 대면 조사가 필요할지 판단할 예정이다.
나 의원을 비롯한 국민의힘 의원들은 지난해 1월 서울 한남동 대통령 관저 앞에 집결해 윤 전 대통령에 대한 체포영장을 집행하는 고위공직자범죄수사처(공수처)의 공무를 방해한 혐의로 고발됐다. 앞서 내란 특검은 이들에 대해 무혐의로 결론 내렸다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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