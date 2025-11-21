강원도 응급환자 223명 구한 현대병원…“거리 멀어도 받는다”

강원특별자치도 구급상황관리센터는 올해 들어 중앙대의료원 교육협력 현대병원(병원장 김부섭)이 강원도 119구급대의 이송환자 223건을 수용해 도민들의 생명을 지키는 데 크게 기여했다고 19일 밝혔다.
송병건 강원 구급상황관리센터장(소방령)은 이날 현대병원을 찾아 “강원도는 응급의료 인프라가 충분치 않아 환자가 갈 곳을 찾이 못하는 일이 반복된다”면서 “현대병원이 환자를 기꺼이 받아준 덕분에 많은 도민의 생명을 살릴 수 있었다”고 감사했다.
강원도는 지리적 특성과 필수의료 절대 부족, 상급병상 부족 등으로 응급환자 이송과 진료 공백이 반복되는 대표적인 지역으로 꼽힌다.
실제로 지난 달 14일 강원권 모든 상급병원에서 수용이 불가하다고 한 위출혈 환자 이 모씨(69)가 119를 통해 현대병원으로 전원해 수술에 성공하고 퇴원하는 성과도 있었다.
김부섭 원장은 “현대병원은 외과 정형외과 등 필수의료 분야에 특화된 병원으로 삼척·동해 등 강원도에서도 고속도로를 이용해 1~2시간 반 이내에 많은 응급환자가 찾아 온다”며 “응급환자라면 거리가 멀어도 가능한 수용하는 것이 병원의 원칙”이라고 말했다. 이어 “강원도와 서울 북부 지역의 응급의료센터 전문병원으로 필수의료 안전망 역할을 더 강화하겠다”고 덧붙였다.
현대병원은 2026년 완공을 목표로 4000평 규모의 대규모 증축 프로젝트를 추진하고 있다.
