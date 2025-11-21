尹재판 나온 홍장원 “李-우원식이 반국가단체냐”

지난해 12월 3일 비상계엄 당일 “윤석열 전 대통령이 ‘싹 다 잡아들이라. 대공수사권을 주겠다’고 지시했다”는 홍장원 전 국가정보원 1차장의 증언에 대해 윤 전 대통령이 “간첩단 얘기를 한 것”이라는 주장을 이어갔다.
20일 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연) 심리로 열린 윤 전 대통령 내란 우두머리 혐의 재판에선 홍 전 차장이 증인으로 나왔다. 윤 전 대통령이 직접 홍 전 차장을 상대로 신문하며 ‘싹 다 잡아들이라’는 대상을 놓고 공방을 벌였다.
윤 전 대통령이 “정치인 얘기하는데 무슨 대공수사권 얘기가 나오느냐”며 “간첩 중에 간첩이 반국가단체 아니냐”고 홍 전 차장의 기존 발언에 대해 지적했다. 홍 전 차장은 “간첩이란 말도 안 썼고 반국가단체(라는 말)도 안 썼는데, 그럼 싹 다 잡아들이라는 얘긴 누굴 잡아들이라는 것이냐”고 되물었다. 이에 윤 전 대통령이 “대공수사 대상이 되는 간첩이나 수사 대상인 사람을 말하는 거 아니겠느냐”고 하자, 홍 전 차장은 “이재명 대통령, 우원식 국회의장 등이 반국가단체는 아니잖냐”고 받아쳤다.
윤 전 대통령이 체포 명단을 불러준 여인형 전 국군방첩사령관에게 책임을 넘기는 듯한 발언을 하자, 홍 전 차장은 “그럼 여 전 사령관이 단독으로 쿠데타를 일으켰다는 말이냐”고 반박하기도 했다.
급기야 윤 전 대통령은 홍 전 차장이 계엄 선포 전 술자리에 있었던 점을 지적하며 “술을 많이 마셔서 기억 못하는 거냐”고 했다. 이에 홍 전 차장은 웃으며 “술이 만취됐다고 해도 대통령이 얘기한 걸 못 알아듣겠느냐”고 반문했다. 같은 사안을 놓고 공방이 이어지자 지귀연 부장판사는 “원하는 답이 안 나온다고 계속 반복해서 물어보면 안 된다”며 윤 전 대통령 측을 제지하기도 했다.
