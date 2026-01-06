경찰, 내란특검 사무실 압수수색…‘내란 가담’ 前교정본부장 자료 확보

경찰청 3대 특검 특별수사본부(특수본)는 12·3 비상계엄 당시 법무부가 교정시설 안에 체포자 수용공간을 확보하려 했다는 의혹과 관련해 6일 내란특검을 압수수색했다.
특수본은 이날 “신용해 전 법무부 교정본부장의 내란중요임무종사 등 관련해 서울고검 내란특검 사무실에서 압수수색을 시작했다”고 밝혔다.
특수본은 과거 특검팀이 박성재 전 법무부 장관과 법무부 청사 등을 압수수색하면서 확보한 자료 중 신 전 본부장의 관련 자료를 추가로 확보하기 위해 강제 수사를 나선 것으로 전해졌다. 이번 압수수색은 내란특검으로부터 관련 자료를 전해 받는 차원으로 보인다.
신 전 본부장은 지난해 계엄 당시 전국 구치소별 수용 가능 여건을 확인한 뒤 박 전 장관에게 문자메시지로 “3600명을 추가 수용할 수 있다”는 내용을 보고하고(내란중요임무종사) 계엄 해제 이후 교정본부 직원들에게 관련 보고 문건을 삭제하라고 지시(증거인멸) 혐의를 받는다.
법무부 교정본부는 박 전 장관으로부터 ‘긴급 가석방’과 ‘추가 가석방’ 검토 지시를 받기도 했다.
특수본은 지난해 12월 12일 내란특검 수사 종료 이후 신 전 본부장의 사건을 인계받아 수사를 진행하고 있다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
