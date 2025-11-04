배에서 떨어뜨렸나…‘茶봉지 마약’ 제주·포항 해안서 잇따라 발견

한 달 사이 제주 해안에서 차(茶) 포장지에 싸인 마약 케타민이 네 차례나 발견됐고, 경북 포항 해안가에서도 같은 포장 마약이 나와 경찰이 수사에 착수했다. 같은 형태의 포장 마약이 과거 태국에서도 발견된 것으로 알려져 국제 마약 밀반입 조직의 연계 가능성도 제기된다. 특히 차 포장지 속에 마약을 숨긴 ‘위장 마약’ 방식이라 적발이 어려워 주의가 요구된다. ● 제주 이어 포항까지…‘차 봉지’ 위장 케타민
9월 29일 오전 제주 서귀포시 성산읍 광치기 해변. 해양쓰레기를 수거하던 바다환경지킴이는 포대 자루 안에서 벽돌 모양의 물체 여러 개를 발견했다. 겉 포장에는 ‘차(茶)’ 문구가 인쇄돼 있었다. 신고를 받고 출동한 해경은 이를 국립과학수사연구원에 의뢰했고, 내용물은 케타민 20㎏으로 확인됐다. 1회 투여량(0.03g) 기준 약 66만 명분으로 시가 60억 원에 달한다.
이후 한 달 사이 제주 곳곳에서 같은 포장 마약이 잇달아 발견됐다. 지난달 24일 제주시 애월읍(1㎏), 31일 조천읍(1㎏), 이달 1일 제주항 인근(1㎏) 등 네 차례에 걸쳐 ‘차 봉지’ 케타민이 떠밀려왔다. 동해해양경찰청에 따르면 지난달 15일 경북 포항 해안에서도 동일한 포장 마약이 나왔다.
취재 결과 해당 케타민과 동일한 포장지의 케타민이 2022년 태국에서도 발견된 걸로 확인됐다. 봉지에 담긴 케타민은 50㎏이었다.
해경은 밀반입 중 유실됐거나 해류를 타고 유입됐을 가능성을 열어두고 수사 중이다. 통상 해상 밀반입 마약은 해수 침투를 막기 위해 여러 겹으로 밀봉하는데, 이번 포장 상태는 그보다 훨씬 허술했다. 비슷한 시기 제주와 포항에서 동시에 발견된 점 등을 고려하면 남쪽 해역에서 운반 중이던 마약이 바다에 떨어져 해류를 타고 흘러왔을 가능성이 크다는 게 해경 판단이다.
실제 최근 해양을 통한 마약 유통은 급증세다. 국회 농해수위 윤준병 더불어민주당 의원에 따르면 2020년부터 올해 8월까지 해경이 압수한 마약류는 총 2357㎏, 이 중 코카인이 2347㎏으로 99% 이상을 차지했다. 2021년 35㎏이던 코카인은 지난해 612㎏으로 늘었다.
사정당국은 최근 적발된 마약 상당수가 베트남, 태국, 캄보디아 등 동남아를 경유한 것으로 추정한다. 2020~2025년 8월 해경이 검거한 외국인 마약사범 308명 중 베트남(122명)과 태국(110명)이 75%를 차지했다. 두 국가는 세계 최대 마약 생산지인 ‘골든트라이앵글’ 인근에 있다. ● 위장 기술 갈수록 정교…“해상 단속 강화 필요”
최근 들어 마약 운반 방식은 점점 더 교묘해지고 있다. 관세청이 공개한 올해 상반기 마약밀수 적발 사례를 보면, 국내에서 유통되는 화이트 와인에 필로폰을 녹여 들여오거나, 보드게임 판 내부·슬리퍼 밑창·인형·과자봉지 안에 마약을 숨기는 등 위장 방식이 다양해졌다. 여행용 트렁크의 외피와 안감 사이, 목재 의자의 빈 공간에 마약을 은닉한 사례도 있었다.
전문가들은 위장 마약이 대규모 조직에서 제작될 가능성이 높다고 보고 있다. 정희선 성균관대 석좌교수는 “이런 형태는 대량 유통 조직이 만든 것으로, 훨씬 교묘하게 유통망을 숨길 수 있다”고 말했다.
전문가들은 위장 마약이 해상을 통해 국내로 들어오는 만큼, 해양경찰의 마약수사 인력 확충과 기술적 대응이 시급하다고 지적했다. 정 교수는 “결국 숨겨진 마약을 현장에서 판별하고 신속히 식별할 수 있는 탐지 장비 개발이 관건”이라고 했다. 윤흥희 남서울대 국제대학원 교수는 “정상 물품에 마약을 숨기면 수사기관이 함부로 손상시켜 확인하기 어려운 한계가 있다”며 “해상 마약 밀수는 인력 의존도가 높기 때문에 해양경찰 등 수사 인력을 늘리는 것이 가장 현실적인 대응책이다. 현장 단속 인력과 장비를 늘려 예방적 대응을 강화해야 한다”라고 강조했다.
