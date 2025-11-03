‘수산업의 모든 것’ 부산국제수산엑스포 5일 개막

부산시는 5~7일 벡스코 제1전시장에서 ‘2025 부산국제수산엑스포’를 연다. 시가 주최하고 사단법인 한국수산무역협회가 주관하는 이 행사는 수산업의 지속 성장과 글로벌 협력 확대를 위해 수산식품과 기자재, 양식기술 등 수산업 전반을 아우르는 국내 최대 규모의 수산 종합전시회다.



올해는 29개국 460개 업체가 1200개 홍보 부스를 마련한다. 에콰도르와 그리스, 튀니지 등 7개국은 처음 참가한다. 해외 바이어 초청 무역상담회, 대·중소기업 매칭데이, 글로벌 비즈니스 상담회 등 업체 간 교류 중심의 프로그램이 확대됐다. 참가기업의 실질적 비즈니스 성과 창출을 위한 다양한 네트워킹 행사도 마련한다.



또 부산수산정책포럼과 한국수산과학총연합회 국제학술대회 등 수산 산업의 정책 방향과 기술 발전을 논의하는 학술행사도 마련되며 수중 정원 예술대회, 수산물 시식 등 시민참여형 부대행사도 풍성하다.



© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지