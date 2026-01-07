케데헌 OST, 캐럴 시즌 끝나자 빌보드 ‘핫100’ 4곡 동시진입…캣츠아이는 2곡

스트레이 키즈, ‘빌보드 200’ 앨범 2장 진입 계속
아일릿 ‘낫 큐트 애니모어’, ‘버블링 언더 핫 100’ 10위
글로벌 신드롬 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 크리스마스 홀리데이 시즌이 끝나자 미국 빌보드 차트에서 다시 역주행 중이다.
6알(이하 현지시간) 빌보드에 따르면, ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 네 곡이 10일 자 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에 동시 진입했다.
작품 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든’이 지난 주보다 23계단 뛰어올라 2위에 걸렸다. 극 중 헌트릭스 라이벌 그룹 ‘사자보이즈’의 ‘소다팝’과 ‘유어 아이돌’은 각각 35위와 41위로 해당 차트에 재진입했다. 헌트릭스의 다른 곡 ‘하우 잇츠 던’은 45위로 이 차트에 다시 들어왔다.
OST는 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 지난 주보다 7계단 올라 3위에 걸렸다. 해당 차트에 총 28주 진입했다.
‘그래미 어워즈’ 2개 노미네이트‘에 빛나는 하이브(HYBE) 글로벌 걸그룹 ’캣츠아이(KATSEYE)‘의 노래 역시 역주행했다.
캣츠아이 ’가브리엘라‘는 지난 주보다 41계단 뛰어올라 22위를 차지했다. 이들의 또 다른 대표곡 ’날리‘는 82위로 해당 차트에 다시 들어왔다.
이들 곡이 실린 캣츠아이의 두 번째 EP ’뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)‘는 이번 주 ’빌보드 200‘에서 14계단 역주행하며 17위에 올랐다. 27주 연속 차트인했다.
앞서 1위에 오른 스트레이 키즈의 새 앨범 ’스키즈 잇 테이프 ‘두 잇’(SKZ IT TAPE ‘DO IT’)‘은 이번 주 ’빌보드 200‘에서 10계단을 역주행하며 19위에 걸렸다. 6주 연속 톱30에 진입했다.
스트레이 키즈의 또 다른 앨범인 정규 4집 ’카르마‘는 1계단 하락한 117위에 걸렸다. 해당 차트 19주 연속 진입이다.
5세대 대세 걸그룹 ’아일릿(illit)‘이 지난달 발매한 신곡 ’낫 큐트 애니모어(NOT CUTE ANYMORE)‘는 소셜 미디어 등에서 입소문을 타고 ’핫100‘에 아깝게 진입하지 못한 25곡 순위를 매기는 ’버블링 언더 핫 100(Bubbling Under Hot 100)‘에서 지난 주보다 7계단 상승한 10위에 걸렸다. 아일릿이 해당 차트에 들어온 건 타이틀곡 ’마그네틱(Magnetic)‘에 이어 이번이 두 번째다. ’마그네틱‘은 ’버블링 언더 핫100‘을 찍고 ’핫100‘에 진입하기도 했다.
한편, ’21세기 최고의 팝 아이콘‘으로 통하는 미국의 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트(Taylor Swift)의 정규 12집 ’더 라이프 오브 어 쇼걸(The Life of a Showgirl)‘이 이번 주에도 ’빌보드 200‘ 정상을 굳건히 지켰다. 비연속으로 12주째 1위다. ’더 라이프 오브 어 쇼걸‘의 타이틀곡 ’더 페이트 오브 오필리아‘는 1위를 탈환했다. 비연속 9주째 1위다.
