과기원 수시지원 늘고 의약학 계열은 줄었다

2026학년도 수시 지원자 분석
4대 과기원, 최근 5년중 최대 몰려… “반도체-AI 성장 가능성에 반응”
의약학 최소, 의대정원 동결 영향도… “정시까지 계속땐 의대 쏠림 완화”
KAIST 등 4대 과학기술원의 2026학년도 대학입시 수시모집 지원자가 최근 5년 중 가장 많은 것으로 나타났다. 반면 의과대학, 약학대학 등 의약학 계열 수시 지원자는 같은 기간 최저 수준을 보였다. 자연계열 상위권 학생의 의대 쏠림 현상이 다소 완화된 것으로 보인다. 정시모집에서도 이런 흐름이 이어질지 주목된다.
26일 종로학원에 따르면 KAIST, 울산과학기술원(UNIST), 광주과학기술원(GIST), 대구경북과학기술원(DGIST) 등 전국 4대 과학기술원의 2026학년도 수시 지원자 수는 총 2만4423명으로 최근 5년 가운데 가장 많았다. 전년(2만1029명) 대비 지원자가 16.1% 늘었다.
과학기술원 4곳의 평균 경쟁률은 14.14 대 1로 이 역시 최근 5년 중 가장 높았다. 평균 경쟁률은 2022학년도 8.77 대 1, 2023학년도 9.47 대 1, 2024학년도 10.93 대 1, 2025학년도 12.3 대 1로 매년 증가 추세다.
반면 의약학 계열(의대·치대·한의대·약대·수의대)의 2026학년도 수시 지원자 수는 11만2364명으로 최근 5년 중 가장 적었다. 의대 모집인원 동결로 2026학년도 의대 지원자 감소는 예견됐지만, 치대·한의대·약대·수의대까지 동시에 감소한 건 이례적이라는 분석이 나온다.
임성호 종로학원 대표는 “올해 수시 지원 상황을 보면 자연계열 상위권 학생들이 의약학 계열에 집중되던 양상이 이공계 쪽으로 다소 이동한 것으로 보인다”며 “올해 정시에서도 이런 흐름이 이어진다면 의대 쏠림 현상에 일부 변화가 생긴 것으로 해석할 수 있다”고 말했다.
반도체와 인공지능(AI) 등의 성장 가능성이 제기되면서 수험생들이 민감하게 반응한 결과라는 해석도 나온다. 달라진 분위기는 계약학과 지원 현황에서도 확인할 수 있다. 계약학과는 삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차 등 대기업과 각 대학이 협약을 맺고 졸업 후 해당 기업 취업 등을 보장하는 학과다. 고려대와 연세대 등 9개 대학의 2026학년도 수시 계약학과 지원자는 총 8892명으로 전년(8631명) 대비 3% 증가했다.
AI 관련 학과 지원도 마찬가지다. 수도권 소재 대학 20곳의 AI 관련 학과 지원자는 1만4403명으로 전년(1만3887명) 대비 3.7% 늘었다. 지방 거점 국립대 8곳의 AI 관련 학과 지원자도 전년(3292명)보다 6.3% 증가한 3498명으로 집계됐다.
