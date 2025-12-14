野 “통일교 게이트-민중기 특검을 특검하라”…與 “판 키우려는 정치 공세”

여야가 통일교의 정치권 금품 로비 의혹 수사를 두고 연일 공방을 벌이고 있다. 국민의힘은 ‘통일교 특검’과 함께 김건희 특검(특별검사 민중기)을 수사하는 특검을 도입해야 한다고 주장하는 반면, 민주당은 “판을 키우려는 정치 공세”라며 일축했다.
14일 국민의힘 송언석 원내대표는 기자간담회에서 “대한민국의 사법 정의를 바로 세우기 위해 통일교 특검 도입을 공식적으로 제안한다”며 “권력 앞에 멈춰 선 수사, 선택적으로 작동하는 정의를 그대로 두고 볼 수 없기 때문”이라고 말했다.
그는 “더불어민주당과 현 정부 핵심 인사들을 둘러싼 접촉, 금품 수수 의혹이 연일 새롭게 드러나고 있다”며 “단순한 접촉을 넘어서 불법 정치자금 청탁의 대가 지급, 조직적 구조적 유착 가능성까지 거론되고 있다. 특검으로 성역 없이 한 점 의혹 없이 밝혀야 한다”고 주장했다. 또 “윤영호 전 통일교 세계본부장의 핵심 진술과 수사 보고서가 있다고 하니 즉시 국민 앞에 공개해야 한다”고 했다.
송 원내대표는 민중기 특검을 수사하는 특검을 도입해야 한다고도 주장했다. 그는 “같은 인지 사건인데 야당은 수사 대상이라고 하고, 여당은 수사 대상이 아니라, 면죄부를 부여했다”며 “이것이 바로 여당 무죄, 야당 유죄라는 노골적인 정치 편향 수사”라고 비판했다.
또 양평 공흥지구 특혜 의혹과 관련해 특검의 조사를 받던 양평군 공무원이 숨진 사건을 언급하며 “수사에 있어 누구보다 공정해야 할 특검이 편파수사와 권한남용, 인권침해의 주체가 되었다면 이제는 즉각 특검을 해체하고 수사 대상으로 신분 전환이 이루어져야 한다”고 했다.
민주당은 야당의 특검 요구를 “정치공세”라며 일축했다. 박수현 수석대변인은 이날 기자들과 만나 “경찰 수사가 시작된 현 시점에서 특검 수사 요구는 판을 키우려는 정치 공세”라며 “의혹을 밝혀낼 수 있도록 협조해야 할 것”이라고 밝혔다. 또 “특히 윤 전 본부장의 불분명한 진술과 근거가 부족해보이는 상태에서 무차별적으로 특검을 요구하는 것은 이치에도 맞지 않다”고 했다.
그러면서 “민주당은 신속하고 엄정한 수사를 통해 진상이 투명하게 밝혀질 것을 기대하고 촉구한다”며 “민주당 인사의 혐의가 조금이라도 밝혀진다면 대통령 지시대로 단호한 조치를 취할 것”이라고 강조했다.
