본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
전통 공예 장인의 손길… 30일까지 만나요
동아일보
입력
2025-10-24 03:00
2025년 10월 24일 03시 00분
변영욱 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251024/132625104/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
23일 서울 용산구 노들갤러리에서 열린 2025 국가무형유산 이수자 기획전시 ‘결, 시간의 흐름 속에서’를 찾은 시민들이 전통 공예 작품을 관람하고 있다. 전통 공예 장인들의 작품 세계를 소개하고 무형유산의 가치를 알리기 위해 마련된 이번 전시는 30일까지 열린다.
#전통 공예
#국가무형유산
#이수자 기획전시
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“홍철호 수사때 법무부·대검이 난리쳐” 수사외압 녹취록 나왔다
[HBR 인사이트]숙련된 리더가 다시 ‘초보자’가 돼야 하는 이유
내주 시작 한미 공군 연합훈련 절반 축소
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0