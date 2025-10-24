동아일보

전통 공예 장인의 손길… 30일까지 만나요

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정



23일 서울 용산구 노들갤러리에서 열린 2025 국가무형유산 이수자 기획전시 ‘결, 시간의 흐름 속에서’를 찾은 시민들이 전통 공예 작품을 관람하고 있다. 전통 공예 장인들의 작품 세계를 소개하고 무형유산의 가치를 알리기 위해 마련된 이번 전시는 30일까지 열린다.

#전통 공예#국가무형유산#이수자 기획전시
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스