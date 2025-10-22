‘국가 AI컴퓨팅 센터’ 전남 해남 유력

정부가 추진하는 ‘인공지능(AI) 고속도로’의 핵심 인프라인 ‘국가 AI컴퓨팅 센터’ 구축 사업에 삼성SDS가 단독 응찰했다. 사업 부지로는 전남 해남군이 선정됐다.
과학기술정보통신부는 21일 오후 5시 사업 공모를 종료한 결과 삼성SDS가 단독으로 입찰에 참여했다고 이날 밝혔다. 업계에 따르면 삼성SDS 컨소시엄에는 네이버클라우드, 카카오, KT 등 주요 클라우드 사업자들이 참여하는 것으로 알려졌다. 컨소시엄은 사업 부지로는 전남 해남 솔라시도 데이터센터 파크를 선정했다.
국가 AI컴퓨팅 센터는 정부가 주도하고 민간이 참여하는 대규모 AI 데이터센터 구축 사업이다. 이재명 정부가 추진하는 한국의 ‘AI 세계 3강’ 진입을 위한 필수 인프라로 꼽힌다. 정부는 2028년까지 해당 센터에 들어갈 첨단 그래픽처리장치(GPU) 1만5000장을 확보하고 이후 2030년까지 GPU 5만 장을 확보할 방침이다. 여기에 2조 원의 예산이 투입된다.
국가 AI컴퓨팅 센터 구축 사업은 그동안 공공 51%, 민간 49%의 지분 구조와 공공 지분에 대한 매수청구권, 국산 AI 반도체 의무 도입 등 까다로운 조건으로 인해 두 차례 유찰됐다. 정부는 민간 지분을 70%로 확대하는 등 조건을 완화한 세 번째 공고를 내고서야 참여자를 확보할 수 있었다.
한편 국가 AI 데이터센터 후보지가 전남 해남군으로 결정되면서 그동안 유력 후보지로 거론되던 광주시, 경북 포항시 등에서는 당혹스럽다는 반응이 나온다. 광주시는 “국가 AI컴퓨팅 센터 유치 실패에 대해 당혹스럽고 실망스럽다”고 밝혔다. 포항시는 “컴퓨팅 센터는 전국에서 1곳만 할 수 없는 사업”이라며 이번 결과와 무관하게 관련 사업을 계속 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.
댓글 0