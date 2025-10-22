‘동대구∼창원 고속철’ 구축 10만 서명운동

저속 철도라 서울까지 3시간 걸려
경남 창원시가 ‘동대구∼창원 고속화철도’ 구축을 위해 행정력을 집중하고 있다. 시는 올해 말 정부가 확정·고시할 예정인 제5차 국가철도망 구축계획에 이 사업이 반드시 반영돼야 한다는 입장이다.
수도권 접근성 향상 효과 등 기대
창원시는 이달 14일부터 다음 달 16일까지 고속화철도 구축을 위해 온·오프라인에서 10만 명을 목표로 서명운동을 벌인다고 21일 밝혔다.
창원은 비수도권 유일 특례시이지만, 철도교통 인프라가 열악한 곳이다. 경전선 고속철도(KTX)를 타고 서울∼동대구∼창원을 편도 이동하는 데만 3시간 이상 걸린다. KTX만 다니는 고속 전용선인 서울∼동대구∼부산 구간과 달리 동대구∼창원 구간은 KTX, 새마을호, 무궁화호가 함께 운행하는 저속 일반철도로 돼 있기 때문이다. 동대구∼창원 고속화철도가 구축되면 창원∼서울 이동시간이 2시간 20분대로 단축돼 수도권 접근성이 향상되고 산업 및 물류 분야 혁신 효과도 기대된다. ‘창원 KTX 고속철도 반영을 위한 범시민추진위원회’도 출범해 시와 뜻을 모은다. 추진위에는 더불어민주당 허성무 국회의원실, 창원YMCA, 국립창원대, 한국노총 창원·마산지부, 창원상공회의소, 경남경영자총협회 등 창원지역 각계가 이름을 올렸다.
추진위는 “창원은 산업 중심지임에도 교통권 불균형 문제가 심각하다”며 “동대구∼창원 고속화철도 도입을 위한 여론 형성에 힘을 모을 것”이라고 말했다.
