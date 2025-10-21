모텔 머물며 카드는 지하철 물품보관함에…20대女 사흘 ‘셀프 감금’

여성이 물품 보관함에 둔 은행 카드는 보이스피싱 수거책인 남성의 손에 들어갔다. 남성은 여성이 떠난 뒤 보관함으로 다가가 문을 열고 여성의 카드를 챙겨 근처 은행으로 향했다. 이어 현금 자동지급기 여러 대를 이용해 100만 원씩 총 600만 원을 인출했다.

서울경찰청 제공

카드를 두고 갔던 여성은 며칠 전 자신의 계좌가 범죄에 연루됐다는 수사기관 사칭 전화를 받은 뒤 물품 보관함에 카드를 넣고 모텔에서 지낸 것으로 조사됐다. ‘구속되지 않으려면 지정된 모텔로 몸을 피해야 한다’는 말에 속은 것이다. 최근 피싱 조직은 피해자가 도움 줄 사람과 접촉하지 못하도록 ‘셀프 감금’을 유도하는 방식으로 범행을 저지르고 있다.