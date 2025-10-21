모텔 머물며 카드는 지하철 물품보관함에…20대女 사흘 ‘셀프 감금’

이른바 ‘셀프 감금’ 방식의 신종 보이스피싱(전화금융사기) 범죄 수법이 공개됐다. 피해자는 ‘계좌 범죄에 연루됐다’는 피싱 조직의 수사기관 사칭 전화에 속아 서울 지하철역 물품 보관함에 은행 카드를 두고 사흘간 모텔방에서 스스로 감금 생활을 한 것으로 파악됐다.
서울경찰청에 따르면 지난달 18일 서울 양천구 목동역에서 20대 여성 A 씨가 물품 보관함에 인출 기능이 있는 은행 카드를 넣고 휴대전화로 촬영한 뒤 현장을 떠났다. 이 여성은 보이스피싱 피해자로, 수사기관을 사칭한 피싱범에게 속아 은행 카드를 물품 보관함에 둔 것이다. 이 여성은 ‘안전 구역에 머물러야 한다’는 이유로 사흘간 모텔방에서 스스로 감금 생활을 한 것으로 조사됐다.
여성이 물품 보관함에 둔 은행 카드는 보이스피싱 수거책인 남성의 손에 들어갔다. 남성은 여성이 떠난 뒤 보관함으로 다가가 문을 열고 여성의 카드를 챙겨 근처 은행으로 향했다. 이어 현금 자동지급기 여러 대를 이용해 100만 원씩 총 600만 원을 인출했다.
남성은 수상함을 느낀 은행 직원의 신고로 덜미를 잡혔다. 김경환 광진경찰서 화양지구대 경장은 채널A에 “마스크 쓴 사람이 불특정하게 계속 100만 원씩 계속 출금을 하는 모습을 보고 은행 직원 분이 신고를 했다”고 밝혔다.
카드를 두고 갔던 여성은 며칠 전 자신의 계좌가 범죄에 연루됐다는 수사기관 사칭 전화를 받은 뒤 물품 보관함에 카드를 넣고 모텔에서 지낸 것으로 조사됐다. ‘구속되지 않으려면 지정된 모텔로 몸을 피해야 한다’는 말에 속은 것이다. 최근 피싱 조직은 피해자가 도움 줄 사람과 접촉하지 못하도록 ‘셀프 감금’을 유도하는 방식으로 범행을 저지르고 있다.
경찰은 은행 문을 나서는 보이스피싱 수거책을 붙잡아 범죄 수익 600만 원을 환수했다. 남성은 검거될 당시 범행을 부인하며 거짓말을 한 것으로 파악됐다. 남성은 검거 당시 피해자 9명의 명의로 된 인출 카드 10장을 가지고 있었던 것으로 조사됐다. 남성은 경찰의 계속된 추궁에 범행을 시인했다.
댓글 0