캄보디아行 한인, 年 3000명 안돌아와… “범죄연루 1000명 넘을듯”

캄보디아에서 돌아오지 않은 한국인이 한 해 3000명이 넘는 것으로 나타났다. 지난해 캄보디아에서 변사한 한국인은 22명으로, 3년 새 두 배로 늘었다. 18일 캄보디아에서 송환된 피의자 64명 가운데 58명은 구속 갈림길에 섰다.
20일 더불어민주당 박찬대 의원이 법무부에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 캄보디아로 출국한 한국인은 10만820명, 입국자는 9만7572명으로, 3248명이 돌아오지 않았다. 이런 출입국 인원 차이는 2022년엔 3209명, 2023년엔 2662명 등이었다. 정부는 캄보디아에서 범죄에 연루된 한국인을 약 1000명으로 추산했지만, 이보다 많은 사람이 캄보디아로 떠났다가 돌아오지 않았다고 추정되는 대목이다.
캄보디아 내 한국인 변사자도 매년 증가하고 있다. 외교부가 국민의힘 김건 의원에게 제출한 자료에 따르면 현지 변사자는 2021년 11명에서 지난해 22명으로 늘었다. 올해 9월까지 17명이 추가로 확인됐다. 최근 6년간 누적 변사자는 82명에 달한다.
우리 검찰은 18일 캄보디아에서 송환된 피의자 64명 중 58명의 구속영장을 청구했다. 나머지 6명 중 4명은 경찰이 범죄 가담 정도가 약하다고 보고 영장을 신청하지 않았고, 1명은 검찰이 같은 이유로 반려했다. 1명은 이미 다른 혐의로 구속영장이 발부된 상태다. 경찰은 전원에게 마약 간이검사를 했으며, 모두 음성으로 확인돼 정밀검사를 진행하고 있다. 캄보디아에선 온라인 사기 혐의를 받는 한국인 10여 명이 추가로 체포돼 조사받고 있다.
서울경찰청은 이날 44명 규모의 ‘재외국민 실종·납치·감금 집중 태스크포스(TF)’를 구성하고 관련 범죄를 전담해 수사한다고 밝혔다. 특히 고수익을 미끼로 한 ‘불법 유인 광고’에 대해 게시자뿐만 아니라 운영자도 처벌할 방침이다.
경찰은 보이스피싱 등에 연루돼 국제 제재를 받는 캄보디아 프린스그룹의 국내 법인에 대해서도 전담팀을 지정해 범죄 혐의가 포착되면 수사하기로 했다. 금융감독원에 따르면 프린스그룹의 자금 912억 원이 KB국민은행과 전북은행 등 국내 금융사 현지법인 계좌에 여전히 남아 있는 것으로 드러났다.
