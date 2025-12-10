캄보디아 스캠 단지서 한국인 1명 구출…조직원 51명 검거

한·캄 경찰 공조로 감금 피해자 보호부터 검거까지
긴급 구조 요청 절차 첫 가동…한국인 51명 현지 검거
경찰이 캄보디아 시하누크빌 지역 스캠 단지에서 감금 피해를 당하던 한국인을 구출하고, 범죄조직에 가담한 한국인 51명을 현지에서 검거했다.
경찰청은 한국 경찰과 캄보디아 경찰로 구성된 ‘코리아 전담반’이 이달 9일 현지 경찰과 합동으로 스캠 단지에 진입해 감금 피해자인 20대 남성 A씨를 구조하고 한국인 조직원 51명을 체포했다고 10일 밝혔다.
이번 작전은 코리아 전담반 소속 한국·캄보디아 경찰이 검거 현장에 함께 참여한 합동 진입으로, 재외국민 긴급 보호부터 범죄조직 검거까지 양국 간 공조가 동시에 이뤄진 사례다.
전담반은 지난 4일 112신고 등을 통해 A씨가 감금·고문을 당하고 있다는 정황을 파악했다. 이후 A씨의 위치 정보와 인적사항만으로 출동 요청이 가능한 ‘긴급 구조 요청서’ 절차를 처음으로 가동해 캄보디아 경찰에 신속 출동을 요청했다.
긴급 구조 요청서는 코리아 전담반 가동 이후 마련된 절차로, 현지에서 우리 국민의 긴급 상황이 확인되면 위치 정보와 인적사항만으로 캄보디아 경찰의 신고·출동이 가능하도록 한 것이다. 기존에는 신고자 얼굴 사진이나 영상 제출을 요구해 즉각 대응이 어려웠던 제한을 개선한 방식이다.
한국 경찰관들은 신고자 진술과 별도 첩보 수집을 통해 감금 장소를 특정하는 한편, 해당 시설에 한국인 50여명이 스캠 범행을 벌이고 있다는 정황도 확보했다. 전담반은 한국 경찰청과 캄보디아 경찰이 함께 참여하는 합동 작전 계획을 마련했으며, 스캠 단지 주변 도주로 파악, 진입 경로 확인 등 약 일주일간 세부 협의를 진행했다.
작전 전날인 8일에는 코리아 전담반 소속 한·캄 경찰관이 시하누크빌에 사전 배치돼 현장 점검을 했다. 9일 작전 당일에는 한국 경찰 4명과 캄보디아 경찰 9명, 현지 경찰특공대 등 100여명이 건물 주변을 봉쇄한 뒤 일제히 진입했으며, 한국 국정원 요원도 함께 투입됐다.
진입 직후 감금 피해자 1명이 구조됐고, 스캠 조직 활동을 하던 한국인 혐의자 51명이 현장에서 검거됐다.
경찰 관계자는 “검거된 한국인 51명의 구체적인 조직 구조와 총책 여부, 스캠 범행에 가담한 방식 등은 현지 당국과 함께 추가로 조사하고 있다”고 밝혔다.
이재영 경찰청 국제협력관은 “이번 작전은 캄보디아 측의 적극적인 협조와 지원 없이는 불가능한 일이었으며 코리아 전담반 출범 후 양국 경찰이 그간 축적된 협력 네트워크를 바탕으로 재외국민 보호와 범죄 조직 검거를 한 번에 이루어낸 국제공조의 우수 사례”라며 “앞으로도 캄보디아를 비롯한 해외 법집행기관과의 긴밀한 협력을 통해 온라인 스캠·보이스피싱과 같은 국제 조직 범죄 척결에 앞장서겠다”고 밝혔다.
