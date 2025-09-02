[양천구] 신월시영아파트 변신… 3149가구 대단지로

신월시영 재건축 정비구역 지정
양천구(구청장 이기재)는 신월시영아파트 정비구역에 3149가구 규모의 대단지 재건축 사업이 본격화한다고 밝혔다. 지난 2023년 안전진단을 통과하고 신속통합기획을 접수한 지 2년여 만에 정비 계획안을 확정한 것.
신통기획 접수 2년 만에 정비계획 확정
14개 목동아파트 단지 재건축도 궤도에
기존 12층, 2256가구의 이 단지는 용적률 249.98%를 적용해 최고 21층, 3149가구로 탈바꿈한다. 단지 중앙의 신월근린공원은 북측으로 이전 재배치하고 2.3㎞ 길이의 공원산책로도 함께 조성된다. 단지 내에는 공공보행통로와 통학로가 조성되고, 보육시설, 시니어 커뮤니티 등 공공편의시설도 들어선다.
한편 구는 인근의 목동아파트 단지 14곳의 정비구역 지정도 연내 완료할 방침이다.
이 구청장은 “지역 주민의 숙원이었던 재건축이 신속하게 진행돼 안정적인 주택공급과 노후 주거환경이 신속히 개선될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
김수진 기자 genie87@donga.com
