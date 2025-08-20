‘부부싸움에 김혜경 낙상’ 의혹 제기한 강용석, 벌금 1000만원

2021년 대선 앞두고 유튜브로 혼외자설 등 주장
함께 방송 진행한 김세의는 벌금 700만원 선고
이재명 대통령과 배우자 김혜경 여사에 대해 ‘부부싸움 낙상사고 의혹’ 등을 제기한 강용석 변호사와 김세의 가로세로연구소 대표가 1심에서 벌금형을 선고받았다.
20일 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 공직선거법 위반(허위사실 공표) 혐의로 기소된 강 변호사와 김 대표에 대해 각각 벌금 1000만 원과 700만 원을 선고했다.
두 사람은 20대 대선을 앞두고 당시 대선 후보였던 이 대통령과 관련해 유튜브 방송에서 허위사실을 말한 혐의로 기소됐다. 이들은 2021년 11월 김 여사의 낙상사고와 관련해 이 대통령이 불륜으로 낳은 혼외자가 있어 부부싸움이 발생해 다친 것이라는 의혹을 제기한 혐의를 받는다. 강 변호사는 같은 해 5월 이 대통령이 어린 시절 소년원에 다녀왔다고 주장한 혐의도 있다.
이날 재판부는 소년원 입소 의혹 제기 발언에 대해선 “이 대통령에게 좋지 않은 행적이 있다는 암시 내지 범죄 전력에 대한 의혹 제기로 보일 뿐 구체적 사실 적시가 있다고 평가하기 어렵다”며 무죄로 판단했다.
그러나 ‘불륜으로 혼외자가 있어 부부싸움이 발생했다’는 발언을 두고는 “객관적 근거가 제시된 적이 없고 상당히 이유 있는 의혹 제기라고 볼 수 없다. 민감한 부분에 관해 별다른 사실 확인 절차를 거치지 않은 채 보도한 점 등 죄질이 나쁘다”고 지적하며 유죄로 봤다.
재판부는 “강용석이 주도적 역할을 했고 김세의는 강용석의 의사에 동조하고 발언을 유도하는 정도로, 당시 영상 실시간 시청자 수와 구독자 수에 비춰 전파력이 상당한 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 밝혔다.
이어 “방송 내용에 대한 신뢰도 수준 관련 자료가 없어 허위사실 공표로 인해 유권자들의 인식이 어느 정도 왜곡된 지 알 수 없는 점, 방송 이후 후속 보도가 없던 점 등을 고려해 형을 정했다”고 부연했다.
검찰은 지난달 21일 강 변호사에게 징역 1년 6개월을, 김 대표에게 징역 1년을 각각 구형한 바 있다.
강 변호사와 김 대표 측은 재판 과정에서 “의혹을 제기했을 뿐 단정적으로 표현한 바 없다”는 취지로 주장했다.
댓글 0