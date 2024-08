ⓒ News1

경기 안산상록경찰서는 폭행 및 특수협박 혐의로 A 씨를 입건해 조사하고 있다고 27일 밝혔다.A 씨는 전날 오후 7시 50분쯤 안산시 상록구 부곡동 주거지에서 아내 B 씨(40대)를 폭행한 혐의를 받고 있다.B 씨는 C 씨보다 인터뷰를 먼저 마치고 귀가했고, 이후 A 씨와 다툼을 벌이다 폭행당한 것으로 전해졌다. A·B 씨가 서로 다툰 이유는 아직 알려지지 않았다.이후 B 씨로부터 전화로 피해 사실을 전해 들은 C 씨는 프로그램 제작진과 함께 112에 신고한 후 곧바로 주거지로 향했다.당시 A 씨는 C 씨 등을 향해서도 “내 집에서 나가라”고 소리 지르며 흉기를 들고 위협한 것으로 파악됐다.경찰은 또 우발 상황에 대비해 B 씨 등 피해자들을 A 씨로부터 분리 조치하고, 스마트워치를 지급하는 등 긴급 임시 조치도 취했다.경찰 관계자는 “A 씨는 현재 조사를 마쳐 석방된 상태”라며 “조만간 피해자들에 대한 조사도 진행할 예정”이라고 말했다.(안산=뉴스1)