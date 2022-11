재력가에게 마약 커피 먹이고 사기도박한 일당 구속기소

재력가에게 마약이 든 커피를 마시게 한 뒤 사기도박을 벌여 1억 6000여만 원을 가로챈 일당이 구속됐다.의정부지검 고양지청(부장검사 정보영)은 9일 사기도박 유인팀 A 씨(55)와 도박팀 B 씨(48)를 포함해 10명을 사기와 마약류관리법위반 등으로 구속했다고 밝혔다.B 씨 등은 지난 6월 13일 피해자 C 씨에게 필로폰을 몰래 탄 커피를 마시게 한 뒤 사기도박을 벌여 1억 6697만 원을 가로챈 혐의를 받고 있다. 이들은 C 씨에게 마약 복용으로 인한 일시적 기억상실 등의 상해를 입혀 폭력처벌법위반(공동상해) 혐의도 받고 있다.앞서 A 씨 등 피해자 유인팀은 지난 6월 재력가 C 씨에게 접근해 골프여행을 하자고 속인 뒤 제주도의 한 사설 도박장으로 유인했다. 그 후 C 씨는 B 씨가 주도하는 사기도박에 참여해 피해를 입었다.이들 일당은 도박장에서 필로폰에 취한 C 씨에게 돈을 빌려준 사실이 없음에도 “빌려 간 1억 4000만 원을 갚으라”며 요구했다. 하지만 피해자가 사기도박을 의심하면서 미수에 그쳤다.검찰은 이들 일당 외에도 도피를 도운 3명을 불구속기소 했고 차명계좌를 이용해 범죄수익을 은닉한 1명을 범죄수익은닉법 위반죄로 인지했다.검찰 관계자는 “피의자의 통화내역 및 도박장 엘리베이터 CCTV 영상 등을 분석했다”며 “범행 장소에 있지 않았던 피의자의 역할에 대해 검사가 별도의 의견서를 법원에 제출해 혐의를 소명하고 구속영장 발부받았다”고 말했다.최재호 동아닷컴 기자 cjh1225@donga.com