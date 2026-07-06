장동혁 “해당행위자 복당 영구 금지해야”…윤리위·당무위 재가동

국민의힘은 6일 6·3 지방선거 이후 전국 지방의회 의장단 선출 과정에서 “우리 당 의원들이 더불어민주당과 야합한 사례들이 보고되고 있다”며 당무감사위원회(당무위)를 가동해 해당행위 여부를 전수 조사하겠다고 밝혔다.
장동혁 대표는 “심각한 해당행위에 대해서는 당헌·당규를 개정해서라도 복당을 영구 금지해야 한다”며 강력한 조치를 언급한 것으로 전해졌다. 중앙윤리위원회(윤리위)는 이날 지방선거 과정에서 한동훈 무소속 의원을 지원한 인사들에 대한 징계 심의에 착수했다.
박성훈 수석대변인은 이날 국회에서 비공개 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “우리 당 의원들이 민주당 의원들과 야합해 시·도의회 의장단 선거를 엉망으로 만들어버린 사례들이 중앙당에 보고되고 있다”며 “당무위를 통한 전수조사에 착수하고 해당행위에 대해 엄중히 조치하겠다”고 밝혔다.
최근 경북 포항시의회와 충북 옥천군의회 등의 의장단 선출 과정에서 빚어진 갈등이 회의에서 거론된 것으로 알려졌다. 정점식 원내대표는 “중앙당이 강력한 그립을 가지고 명확하게 징계할 필요가 있다”고 언급했다고 박 수석대변인이 전했다.
김민수 최고위원의 경우 지난달 국민의힘 몫 국회부의장 선출 과정에서도 유사한 해당행위가 있었다며 조경태 의원을 겨냥한 징계 필요성을 제기했다고 한다. 앞서 당 의원총회를 통해 야당 몫 부의장 후보로 선출된 박덕흠 부의장은 국회 본회의 표결에서 재석 246명 중 찬성 214표를 얻었는데, 당내에서 경쟁했던 조경태 의원에게 28표의 이탈표가 발생한 바 있다.
윤리위는 최근 조 의원이 당내 경선 결과에 불복하고, 민주당 의원들에게 박 부의장을 낙선시켜 달라고 요청했다는 주장이 담긴 징계 요청서를 접수했다. 박 수석대변인은 “구체적인 의원 이름을 말씀드릴 수는 없다”면서도 “해당행위에 해당한다고 판단하면 상응하는 후속 조치가 있을 수 있다. 이 모든 부분은 당의 기강을 다시 세우는 과정”이라고 밝혔다.
그러면서 “특정인을 떠나 해당행위를 제대로 징계하지 않고 넘어가게 되면 앞으로 유사한 일들이 계속 발생할 것”이라며 “우리 당 소속 후보가 있음에도 무소속 후보를 지원한 행위가 한번이 아니지 않나. 해당행위로 인한 징계는 자의적으로 할 수 없는 부분이다. 윤리위가 가진 엄정한 기준과 절차에 따라 해당행위를 판단할 것”이라고 했다.
이는 지난 6·3 지방선거와 함께 치러진 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 의원을 지원한 친한(친한동훈)계 의원들이 윤리위 징계 대상에 오른 것을 염두에 둔 발언으로 풀이된다. 윤리위는 이날 오후 서울 여의도 중앙당사에서 비공개 회의를 열고 당원들로부터 접수된 징계 회부 요청서 검토에 착수했다. 한 의원을 도운 의원들 외에 장 대표 사퇴를 촉구한 ‘대안과미래’ 소속 의원들을 겨냥한 징계 요청서 수십 건이 접수된 것으로 알려졌다.
장 대표는 이날 비공개 최고위에서 “심각한 해당행위에 대해서는 당헌·당규를 개정해서라도 입당을 영구히 금지해야 한다”는 의사를 강력하게 전달했다고 한다.
박 수석대변인은 “당의 기강과 관련한 부분이기 때문에 도저히 묵과할 수 없다는 최고위원들의 공통된 인식이 있었다”며 “과거에도 이런 일들이 많아 탈당이나 제명 조치를 했는데, 선거가 끝나면 한 표가 아쉽다고 또 복당을 시켜줬다. 이런 일이 반복되다 보니 당의 기강이 서지 않아 강하게 징계하자는 공감대가 있었다”고 설명했다.
그는 해당행위자의 복당을 금지하는 방향으로 당헌·당규가 개정될 경우, 이전에 제명된 사람도 소급 적용이 되는 것인지 묻자 “당 지도부가 최고위원회의를 통해 결정할 일”이라며 “개별적 사안에 대해 말씀드리기는 적절하지 않다”고 답했다. 이어 “장 대표와 정 원내대표 모두 지방의회 구성과 관련해 기강 확립 차원에서 말씀한 것”이라며 확대해석에 선을 그었다.
한편 장 대표는 이날 1년인 시·도당 위원장 임기를 전 당원 투표를 통해 2년으로 늘리는 방안을 검토할 필요가 있다는 의견도 밝혔다. 박 수석대변인은 “국민의힘은 당원 중심주의를 표방하고 있고, 최고위원들이 어느 정도 공감했다”고 설명했다.
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