‘반청’ 이언주 “나 빼고 상임위원장 나눠먹기…정치보복이냐”

더불어민주당 이언주 의원이 3일 “국민혈세로 운영되고 장관급인 국회 상임위원장을 나를 쏙 빼고 나눠먹기를 끝냈다는 생각이 들었다”며 “정치보복인가”라고 말했다.
이 의원은 이날 페이스북을 통해 “요즘은 동네 동아리 모임도 합리적 기준 없이 자리를 나누면 난리가 난다”며 국회 상임위원장 배정에서 배제된 것에 대해 강하게 불만을 토로했다.
그는 그동안의 국회 상임위원장 배분에 대해 △3선 이상 △한번씩 △전문성 고려 △여성배려 순으로 이뤄져왔다며 “그래도 경쟁이 있으면 경선도 가끔 했다”고 지적했다.
그러면서 “원내지도부와의 제대로 된 상의는 없었고, 최종명단에서 내가 빠져있었다”며 “전화도 받지 않았다”고 주장했다.
이어 “기준이 뭐냐고 물었지만 답은 없었다”며 “요즘 세상에 이런 비합리적인 조직이 어딨나”라고 지적했다.
이 의원은 “딴지 커뮤니티에 나를 낄낄거리며 조롱하는 느낌의 글이 돌고 있다”며 “그렇다고 또다시 탈당 같은 건 안 한다. 쫓아내려면 쫓아내라, 내 발로는 안 나간다”고 강조했다.
한편 3선인 이 의원은 6·3 지방선거 이후 지난달 8일 최고위원 자리에서 물러났다. 그는 정청래 전 민주당 대표와 각을 세워 온 당내 대표적인 반청(반정청래)계 인사로 꼽힌다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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