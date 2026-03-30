장동혁 “100원 주고 1000원 빼앗는 정권…투표로 세금폭탄 막아야”

국민의힘 장동혁 대표는 30일 정부가 증세에 나설 것이라고 주장하며 “100원 주고 1000원 뺏어가는 정권”이라고 했다. 국민의힘 송언석 원내대표는 “(정부가) 소비 쿠폰 등 현금 살포성 정책을 앞세운 ‘선거 추경’을 밀어붙이고 있다”고 했다.
장 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 “담뱃세 주류세 올린다는 보도가 나오자 정부는 현재 검토하지 않고 있다고 발표했다”며 “당장은 아니지만 결국은 올린다는 이야기”라고 했다. 이어 “(이재명 대통령이) 후보 시절에는 세금으로 집값 안 잡겠다고 하더니 이제는 공공연히 보유세 인상을 거론하고 있다”며 “결국 지방선거 끝나기만 기다리고 있는 것”이라고 했다. 그러면서 “선거 이전에는 추경으로 현금 살포해 표를 사고 선거만 끝나면 그 수십 배를 세금 폭탄으로 거둬들일 심산”이라고 덧붙였다.
장 대표는 “고물가, 고환율, 고금리의 세금 폭탄까지 떨어지면 민생은 파탄 나고 경제는 무너질 것”이라고 했다. 이어 “세금 폭탄을 막는 길은 올바른 투표밖에 없다”며 “이번 지방선거에서 이재명 정권을 확실하게 심판해야 국민 호주머니 터는 약탈 정치를 끝낼 수 있다”고 했다. 그러면서 “국민의힘은 이 정권의 무분별한 증세를 막아내겠다”고 했다.
송 원내대표는 정부 여당이 추진하는 ‘25조 원+α’ 규모의 ‘전쟁 추경(추가경정예산)’과 관련해 “이재명 정부는 마치 도널드 트럼프 미국 대통령이 조기에 휴전이라도 할까 봐 노심초사하는 듯한 ‘전쟁 핑계 추경’을 지금 강행하고 있다”며 “지금 필요한 것은 재정 살포가 아니라 정확한 위기 대응”이라고 했다. 그러면서 “졸속 편성과 장밋빛 가정 위에 세운 ‘모래성 추경’은 경제를 살리는 것이 아니라 더 큰 위기를 앞당길 수 있다”며 “국민의힘은 선거용 현금 살포가 아닌 산업과 민생을 지키는 ‘생존 추경’이 되도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 했다.
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