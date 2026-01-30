악플러 자녀 사진 SNS에 ‘박제’한 배현진, 논란 나흘만에 삭제

배현진 국민의힘 의원이 소셜네트워크서비스(SNS)에 본인을 비판한 일반인의 자녀 사진을 공개적으로 올렸다가 나흘 만인 29일 삭제했다.
배 의원은 이달 25일 본인의 페이스북에 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 이재명 대통령의 지명 철회와 관련해 “이혜훈이 자신의 지역구였던 중성동을 내부자를 통해 추적하고 염탐하는 정황도 확인했다”며 “자신에 대한 청문 검증을 도운 국민의힘 중성동을 지역 구성원들에게 작은 보복이라도 한다면 국민의힘 서울시당은 가만히 있지 않을 것”이라 경고했다.
이에 한 네티즌이 “니(너)는 가만히 있어라”라고 댓글을 달았고 배 의원은 해당 네티즌의 자녀 사진을 가져와 본인 게시글에 그대로 올렸다. 배 의원은 그러면서 “내 페북(페이스북) 와서 반말 큰 소리네”라며 “자식 사진 걸어놓고 악플질”이라고 덧붙였다.
이에 배 의원 행동이 ‘아동학대’, ‘초상권 침해’로 해석될 수 있다는 지적이 제기됐고 배 의원이 이를 삭제한 것이다.
배 의원은 불과 2주 전 타인의 신상 공개를 처벌하는 이른바 ‘사이버 괴롭힘 방지법’을 대표발의했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
