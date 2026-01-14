李, 드러머 다카이치에 ‘나전칠기 드럼 스틱’ 선물

총리 배우자엔 유기 반상기-갤럭시 워치 울트라
다카이치, 李에 카시오 시계-金여사엔 화장 붓-파우치
일본을 방문 중인 이재명 대통령이 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리에게 드럼과 홍삼, 청국장 분말 등을 선물했다. 다카이치 총리는 정상회담이 열리는 지역의 특산물로 만든 간식과 손목시계 등을 전달했다.
14일 청와대에 따르면 이 대통령과 다카이치 총리는 전날 일본 나라현 회담장에서 열린 한일 정상회담 이후 준비한 선물을 주고받았다. 우리 측에선 다카이치 총리에게 드럼과 스틱을 선물했다. 고교 시절부터 록밴드에서 드러머로 활동한 다카이치 총리의 취미를 고려해 선정했다고 청와대는 밝혔다. 드럼 스틱에는 나전칠기 장식을 추가했다. 또 홍삼과 청국장 분말, 청국장 환도 준비했다. 다카이치 총리 배우자인 야마모토 다쿠(山本拓) 전 의원에게는 유기 반상기 세트와 삼성 갤럭시 워치 울트라를 전했다.
다카이치 총리는 이 대통령에게 태양광 충전과 방위 측정 기능 등을 갖춘 카시오(CASIO) 손목시계를, 김혜경 여사에게는 나라현 붓의 역사와 전통을 계승한 붓 전문 제조사 ‘아카시야’의 화장 붓과 파우치를 선물했다. 이에 앞서 다카이치 총리는 이 대통령 내외 숙소에 웰컴 키트로 세 종류의 모나카와 떡 등 간식을 별도로 준비했다. 이 중 감 모나카는 나라현의 특산물인 감을 활용해 만들었고, 요시노쿠즈라고 불리는 떡에는 나라현에서 재배된 칡이 들어갔다.
