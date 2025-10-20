李정부 2년차 최우선 경제과제 “환율-물가 안정” 49.3%

[신년 여론조사]

“경기부양” 23.3%, “주거안정” 19.4%

외교분야선 “한미관계 확대” 48.4%

이재명 정부 집권 2년 차를 맞아 경제 분야 최우선 과제로 응답자의 49.3%가 ‘환율 및 물가 안정’을 꼽았다. 외교 분야에선 ‘한미 관계 확대’가 48.4%로 가장 높게 조사됐다. 사회 정치 분야에선 보수-중도는 행정통합 등 균형 발전을, 진보는 계엄 잔재 청산과 검찰·사법 개혁을 최우선 과제로 꼽았다.1일 공개된 동아일보 신년 여론조사 결과에 따르면 경제 분야 최우선 과제가 환율 및 물가 안정이라는 응답이 모든 연령대에서 가장 많았다. 정부의 개입에도 환율 고공 행진이 이어지면서 원자재 가격 및 수입 가격 상승으로 새해 서민 생활 물가 부담이 높아질 것이라는 우려가 반영된 것으로 보인다.이어 경제 분야 우선과제는 ‘일자리 확대 등 경기 부양’(23.3%) ‘부동산 대책 등 주거 안정’(19.4%) ‘인공지능(AI) 육성 등 미래 먹거리 확보’(5.9%) 순으로 조사됐다. 특히 30대 응답자의 23.7%가 부동산 대책 등 주거 안정이 최우선 과제라고 답했다.사회정치 분야에선 행정통합 등 균형 발전(24.4%), 계엄 잔재 청산(23.8%), 검찰·사법 개혁(23.7%) 등이 비슷한 수준으로 높게 나타났다. 개헌(7.2%) 특별감찰관 임명(6.0%) 등이 뒤를 이었다.더불어민주당 지지자라고 밝힌 응답자 가운데 39.1%는 계엄 잔재 청산을, 33.2%는 검찰·사법 개혁을 꼽았다. 국민의힘 지지층에서는 행정통합 등 균형 발전이 30.3%로 높게 나타났다. 자신을 진보라고 밝힌 응답자는 최우선 과제로 계엄 잔재 청산(35.0%), 검찰·사법 개혁(31.3%)을 많이 꼽았다. 반면 보수층에선 27.3%가 균형발전을 최우선 과제로 꼽았다.

이재명 정부 집권 1년 차 평가로 가장 잘한 일을 묻는 질문엔 외교가 17.8%, 국민소통이 17.6%로 오차범위 내였다. 이어 인공지능(AI) 등 신산업 육성이 10.1%, 검찰 및 사법 개혁이 7.6%였다.

동아일보가 여론조사 전문기관 리서치앤리서치에 의뢰해 지난해 12월 26~28일 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1004명을 대상으로 조사. 무선 전화면접(100%) 방식으로 무선 RDD를 표본으로 실시. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 7.5%.



동아일보가 여론조사 전문기관 리서치앤리서치에 의뢰해 지난해 12월 26~28일 서울에 거주하는 만 18세 이상 성인 남녀 802명을 대상으로 조사. 무선 전화면접(100%) 방식으로 무선 RDD를 표본으로 실시. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 8.7%.



자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.