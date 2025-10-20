“정교유착 종교단체 해산 찬성” 71.4%… “내란재판부 찬성” 53.7%

[신년 여론조사]특검-사법개혁 등 현안

종교단체 해산 반대는 23.4%

내란재판부 반대, 찬성과 15.9%P差

2차 종합특검, 찬성 62%-반대 32.8%

청와대 복귀엔 73.3%가 “찬성”

크게보기



이재명 대통령이 종교의 정치 개입을 비판하며 불법이 확인된 종교단체 해산 검토를 지시한 데 대해 ‘찬성한다’는 여론이 70%가 넘는 것으로 나타났다. ‘3대(내란, 김건희, 채 상병) 특검’ 종료 후 남은 의혹 등을 추가로 수사할 ‘2차 종합특검법’에는 10명 중 6명 이상이 찬성한다고 답했다. 12·3 비상계엄 관련 사건 등을 전담할 내란전담재판부 설치에 찬성한다는 여론도 50%를 넘는 것으로 조사됐다.1일 공개된 동아일보 신년 여론조사 결과에 따르면 응답자의 71.4%가 종교단체 해산 검토 조치에 찬성한다’고 답했다. ‘반대한다’(23.4%)는 응답보다 48%포인트 높았다. ‘잘 모르겠다’는 답은 5.2%였다. 정부 여당은 이 대통령이 지시한 정부 차원의 특별수사본부 수사나 통일교 특검 등을 통해 통일교나 신천지의 정교 유착 등 헌법에 위배된 심각한 위법 행위가 드러나면 종교 재단에 대한 해산 절차에 돌입할 수 있다고 보고 있다.모든 연령에서 찬성 응답이 과반인 가운데 40대의 찬성률이 80.0%로 가장 높았으며 70대 이상도 58.1%가 찬성한다고 답했다. 자신의 성향이 진보라고 밝힌 응답자는 92.0%, 중도는 76.3%가 종교재단 해산 조치에 찬성했다. 보수층에서도 찬성 48.6%, 반대 45.3%로 오차범위 내였다.

더불어민주당이 ‘새해 1호 법안’으로 추진하겠다는 방침을 밝힌 2차 종합특검에 대해선 찬성과 반대가 각각 62.0%, 32.8%로 조사됐다. 29.2%포인트 격차다. 다만 지지 정당별로 찬반이 크게 엇갈렸다. 민주당 지지층은 찬성이 91.9%였지만 국민의힘 지지층은 반대가 77.9%였다. 중도에선 찬성한다는 응답이 66.5%였고 반대가 27.7%로 조사됐다. 연령별로는 70대 이상, 지역별로는 대구·경북을 제외하고 모두 찬성한다는 응답이 과반이었다.위헌 논란이 컸던 내란전담재판부 설치법에 대해서도 ‘찬성한다’는 응답이 53.7%로 ‘반대한다’는 응답(37.8%)보다 15.9%포인트 높았다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 8.5%였다. 민주당이 지난달 23일 강행 처리한 내란전담재판부 설치법은 서울중앙지법과 서울고법에 전담재판부를 설치해 윤 전 대통령 등의 비상계엄 관련 재판을 전담하도록 하는 내용을 담고 있다. 이에 대해 민주당 지지층은 82.4%가 찬성한다고 답했고 반대는 10.8%였다. 반면 국민의힘 지지자 중에는 12.6%가 찬성한다고 답했고 81.3%는 반대한다고 답했다. 중도층에선 찬성과 반대가 각각 56.8%, 35.5%였다.대통령 집무실의 청와대 복귀에 대해선 ‘찬성한다’는 응답이 73.3%로 ‘반대한다’(20.0%) 응답보다 53.3%포인트 높게 나타났다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 6.7%였다. 이 대통령은 지난달 29일 청와대로 복귀했다. 2022년 5월 윤 전 대통령이 취임 후 대통령실을 용산으로 옮긴 지 약 3년 7개월 만이다.

동아일보가 여론조사 전문기관 리서치앤리서치에 의뢰해 지난해 12월 26~28일 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1004명을 대상으로 조사. 무선 전화면접(100%) 방식으로 무선 RDD를 표본으로 실시. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 7.5%.



동아일보가 여론조사 전문기관 리서치앤리서치에 의뢰해 지난해 12월 26~28일 서울에 거주하는 만 18세 이상 성인 남녀 802명을 대상으로 조사. 무선 전화면접(100%) 방식으로 무선 RDD를 표본으로 실시. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 8.7%.



자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.