한동훈 “가족이 글 올린 것 나중에 알아…익명성 보장 차원서 침묵”

당무감사위 ‘당게 의혹’ 조사결과 반박
국민의힘 당무감사위원회가 한동훈 전 대표와 관련한 ‘당원 게시판 의혹’ 조사 결과를 밝힌 가운데 한 전 대표가 가족들이 글을 올린 사실을 뒤늦게 알았다고 밝혔다.
“내 이름으로 쓴 것처럼 발표한건 허위
게시물 모욕적인 것 아니고 사설·칼럼 등
당에서 익명으로 글 쓰라고 허용한건데
공개하는 선례 남기는 건 이상하다 생각”
한 전 대표는 30일 SBS 라디오 ‘뉴스 직격’에 출연해 “가족들이 윤석열 전 대통령 부부에 대한 비판적 사설이나 칼럼을 올린 사실이 있다는걸 나중에 알게됐다”며 “당무감사위가 마치 내 이름으로 쓴 것처럼 발표한 게 있던데 명백한 허위 사실이다”라고 밝혔다.
한 전 대표는 “게시물이 명예훼손이라거나 모욕이라거나 이런 내용이 아니라 주요 일간지의 사설이나 칼럼 같은 걸 익명으로 올린것“이라며 ”당무감사위 발표에서도 뭐가 잘못된 글인지 못 밝혔다”고 했다.
이어 “지난해 말에 여러 공격들이 있었을 때 당시 장동혁 위원에게 설명을 했고 장 대표 또한 여러 방송에 출연해 문제 될 게 없다고 강력히 설명했다”며 “다만 장 위원이 대표가 된 이후 윤리위에서 한번 정리했는데 정치공세를 위해 다시 꺼내는 걸 보고 참 안타깝다는 생각을 했다”고 전했다.
한 전 대표는 ‘나중에 알았으면 그때라도 인정하고 사과했어야 하지 않았냐’는 질문엔 “당에서 당원들에게 익명으로 글을 쓰라고 허용해줬다”라며 “당원의 익명성을 보장해줄 의무가 있고, 어떤 글인지 공개하는 선례를 남기는 것은 이상하다고 생각했다”고 답했다.
이어 “모욕성 내지는 허위사실 명예훼손 같은 거라면 범죄로 수사하면 된다”라며 “사설이나 권력자를 비판하는 글을 게시한 사람이 누군지 나중에 색출하는 전례 남기면 안된다고 생각했다”고 말했다.
그러면서 “모욕적인 글을 썼다면 모르겠지만 윤석열 전 대통령과 김건희 여사에 대해 제대로 가야된다는 내용의 일간지 칼럼을 당게시판에 올리는 것 자체가 잘못된 일은 아니다”라며 “가족이 비판받을 일은 아니라고 생각한다. 나를 비난할 문제라면 내가 감수하겠다”고 말했다.
국민의힘 당무감사위는 이날 보도자료를 통해 “2024년 11월 제기된 이른바 당원게시판 사건 조사 결과 문제 계정들은 한동훈 전 대표 가족 5인의 명의와 동일하다”고 밝혔다.
문제 계정들은 한 전 대표 가족 5인의 명의와 동일하고 전체 87.6%가 단 2개의 IP에서 작성된 여론 조작 정황이 확인됐다는 것이다.
당무감사위는 “한 전 대표에게 적어도 관리 책임이 있음을 확인했다”고 강조하며 “당헌·당규에 따라 본 조사 결과를 중앙윤리위원회에 송부하기로 했다”고 전했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
