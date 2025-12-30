“쿠팡 前직원, 배송 주소도 1억2000만건 유출됐다고 경고 메일”

국회 청문위원들 입장문서 밝혀
국회 쿠팡 연석청문회 청문위원들이 30일 “쿠팡 청문회 개최 직전 개인정보를 유출한 쿠팡 전직 직원이 쿠팡에 보낸 경고 메일을 확보했다”며 “전직 직원이 쿠팡에 보낸 메일에 의하면 배송 주소 데이터가 1억2000만 건 이상, 주문 데이터가 무려 5억6000만 건 이상, 이메일 주소 데이터는 3300만 건 이상 유출된 것으로 드러났다”고 했다.
“내부 고발자 역할 자처하며 경고
이메일 주소는 3300만건 이상 유출
쿠팡 자체조사 결과와 완전히 배치”
청문위원들은 이날 입장문에서 “경고 메일에 의하면 전직 직원이 유출한 개인정보는 25일 쿠팡이 자체 조사 결과라며 발표한 내용과 완전히 배치되는 것으로 확인됐다”며 이렇게 밝혔다. 쿠팡은 25일 조사 결과를 발표하면서 직원이 3370만 개의 고객 정보에 접근했지만 저장한 것은 약 3000개뿐에 불과하며 제3자에게 유출된 정보는 없다고 주장했다.
청문위원들은 “(전직 직원이) 일본과 대만의 쿠팡 앱 및 웹사이트에서도 100만 건 이상의 배송지 주소, 400만 건 이상의 주문, 45만 건 이상의 이메일 주소가 유출됐다고 밝혔다”며 “유출 데이터가 계속 증가하고 있다고 주장했다”고 했다.
또 청문위원들은 “전직 직원이 ‘내부고발자’ 역할을 수행할 것이라고 주장했다”며 “우리는 이 직원이 ‘내부고발자’를 자처하며 금전적 요구 등이 아닌 데이터 유출 취약점에 대한 경고를 하기 위해 보낸 메일에서 거짓말을 했을 가능성은 적다고 판단한다”고 했다.
청문위원들은 “따라서 쿠팡이 자체적으로 조사해 발표한 ‘3300만 개 고객 정보 접근 ’, ‘3000 개 계정만 저장’ 주장은 거짓일 가능성이 매우 크다고 판단한다”며 “우리 청문위원들은 양일간 진행되는 청문회를 통해 유출된 정보가 어느 정도인지, 쿠팡의 주장이 사실인지, 만약 사실이 아니라면 왜 이런 주장을 하는지 하나하나 꼼꼼하게 밝힐 것”이라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
