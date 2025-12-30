쿠팡 대표 “국정원 지시로 피의자 접촉”…배경훈 “발표하면 안됐다”

로저스 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 연석 청문회에서 ‘어느 부처의 조사 지시인가’라는 더불어민주당 황정아 의원의 질의에 대해 “해당 기관이 공개적으로 인정한 걸로 알고 있다”며 “국정원”이라고 말했다.

배경훈 과학기술부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 질의에 답변하고 있다. 2025.11.12. 뉴시스

로저스 대표의 주장에 대해 배 부총리는 “국정원은 국정원법에 따라서 국제 및 국제 배후 연관 침해 사건인 경우에 개입할 수가 있다”면서 “다만 증거물들을 국내로 반입하는 과정에서 쿠팡의 여러 가지 유출, 실수로 인해 그 증거물들이 훼손되면 안 되고 분실될 수도 있기 때문에 국정원이 그 부분을 도왔던 것”이라고 했다.