쿠팡 대표 “국정원 지시로 피의자 접촉”…배경훈 “발표하면 안됐다”

청문회서 로저스 “명령이었다” 주장
해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 30일 쿠팡 연석 청문회에서 쿠팡의 고객 개인정보 유출 사태에 대한 조사 결과를 쿠팡이 발표한 데 대해 “저희가 자체적으로 조사한 것이 아니고 정부의 지시에 따라 조사했다”며 국가정보원의 지시를 따른 것이라고 주장했다.
배경훈 “국정원은 증거물 반입 도운 것
분석 결과는 합조단 조사뒤 발표했어야”
배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 “증거물들을 국내로 반입하는 과정에서 쿠팡의 어떤 여러 가지 유출, 실수로 인해 증거물들이 훼손되면 안 되고 분실될 수도 있기 때문에 국정원이 그 부분을 도왔던 것”이라며 “(쿠팡이) 먼저 발표했으면 안 되는 일을 먼저 한 것”이라고 했다.
로저스 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 연석 청문회에서 ‘어느 부처의 조사 지시인가’라는 더불어민주당 황정아 의원의 질의에 대해 “해당 기관이 공개적으로 인정한 걸로 알고 있다”며 “국정원”이라고 말했다.
로저스 대표는 “(지시자의) 이름을 제공해 드리겠다”고 했다. ‘부처가 지시한 건 맞느냐’는 물음에는 “그 기관은 저희가 협력을 해야 된다라고 말을 했다”며 “한국 법에 따라 사업적 요청은 구속력이 있다고 보고 저희는 이 기관의 지시를 따라야 한다고 이해했다”고 했다.
로저스 대표는 “명령이었다”고도 했다. 그러면서 “그 기관에서 피의자에게 연락하라고 했다”며 “저희가 피의자와 연락하는 것을 원치 않았지만 (그쪽에서) 여러 차례 걸쳐 피의자와 연락하라고 요청했고 저희가 거부했지만 저희가 법에 따라 요청에 따라야 한다는 것을 알게 됐고 그래서 저희가 피의자에게 연락을 취한 것”이라고 덧붙였다.
‘국정원 사람이 쿠팡에게 피의자와 접촉하라고 했고, 조사 방식을 결정했고, 포렌식 하라고 얘기했느냐’는 말에는 “저희가 (포렌식) 분석은 하지 않았다”고 했다. 다만 “(그 사람이) 포렌식 카피를 만들어서 전달해 달라고 저희에게 말했다”며 “저희가 포렌식 분석을 하지 않고 포렌식 카피를 만들어서 전달했다”고 했다.
로저스 대표의 주장에 대해 배 부총리는 “국정원은 국정원법에 따라서 국제 및 국제 배후 연관 침해 사건인 경우에 개입할 수가 있다”면서 “다만 증거물들을 국내로 반입하는 과정에서 쿠팡의 여러 가지 유출, 실수로 인해 그 증거물들이 훼손되면 안 되고 분실될 수도 있기 때문에 국정원이 그 부분을 도왔던 것”이라고 했다.
이어 배 부총리는 “분석 결과는 민관합동조사단, 개보위, 경찰청의 조사 결과를 듣고 발표를 해야 되는 것”이라고 말했다. 그러면서 “그 결과를 최종적으로 듣고 쿠팡은 조사 결과를 같이 발표해야 한다”며 “먼저 발표했으면 안 되는 일을 먼저 한 것”이라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0