최민희 “동시통역기 착용하라” vs 쿠팡 임시대표 “제 통역사가 유능”

쿠팡 청문회 시작부터 충돌
崔위원장 “의원들 질의 윤색해서 통역하면 곤란”
임시대표 “제 통역사 유엔경력…정상적이지 않다”
이의제기 받아들여지지 않자 결국 통역기 착용
“제가 제 통역사를 쓰지 못하느냐. 저는 (동석한) 제 통역사를 쓰겠다.”(해롤드 로저스 쿠팡 임시대표) “해롤드 로저스 씨, 동시통역기 사용하시지요.”(최민희 과학기술정보방송통신위원회 위원장)
30일 서울 여의도 국회에서 열린 연석 청문회에서 최민희 과학기술정보방송통신위원회 위원장과 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 동시통역기 사용을 두고 충돌했다.
최 위원장은 동시통역기를 사용하지 않는 로저스 대표를 향해 “동시통역기를 착용하시라”고 했다.
최 위원장은 “(앞선 청문회 질의에서) ‘가장 낮은 이율’이라고 했는데, (로저스 대표의 통역사가) ‘상대적으로 낮다’고 통역했다”며 “그렇게 통역하면 안 된다”고 했다.
그러면서 “통역사께서 정확하게 저희 위원님들에 질의를 전달하는 것에 대한 문제 제기가 들어왔다”며 “그렇게 윤색하게 통역하시면 곤란하다”고 했다.
이에 로저스 대표는 “저는 제 통역사를 쓰겠다”며 “저는 제 통역사의 대동을 허용받았다”고 말했다.
이어 “제 통역사는 유능하다고 생각한다”며 “(통역사가) 쿠팡에서 통역하기 전에 유엔에서도 통역하셨고, 자질이 충분하기 때문에 저는 제 통역사를 사용하고 싶다”고 했다.
그러자 최 위원장은 “통역사가 가장 핵심적인 내용을 윤색해서 통역했기 때문에 저희가 동시통역까지 준비했다”며 ”동시통역기를 착용하시라“고 재차 요구했다.
로저스 대표는 “동시통역을 저의 통역사를 통해 듣고 있다”며 “제가 허용을 받았다”고 다시 거부했다.
더불어민주당 노종면 의원은 의사진행발언을 통해 “국회가 통시통역시스템을 통해 우리의 의사를 전달하기로 결정했다”며 “그건 본인의 의사와 무관하게 따라야 할 의무”라고 했다.
이어 노 의원은 “국회, 대한민국의 법체계를 존중하면 동시통역기를 착용하라”고 했고, 로저스 대표는 “이것은 정상적이지 않다”며 “저는 이의제기를 하고 싶다”고 했다.
최 위원장은 로저스 대표의 이의 제기에 “받아들이지 않겠다”고 했고, 로저스 대표가 동시통역기를 착용하면서 동시통역기 착용을 두고 벌어진 충돌은 마무리됐다.
