스트라이프 넥타이 맨 李대통령 청와대 첫 출근…靑시대 개막

이재명 대통령이 청와대에서 집무를 시작하는 29일 청와대 앞에서 이 대통령 지지자들이 첫 출근을 응원하고 있다. 대통령의 청와대 복귀는 2022년 5월 이후 3년 7개월 만이다. (청와대통신사진기자단) 2025.12.29. 뉴시스

이 대통령은 검은색 코트에 빨간색, 흰색, 남색이 교차하는 스트라이프 넥타이를 매고 청와대로 향했다. 앞서 도착한 위성락 국가안보실장, 김용범 대통령정책실장, 권혁기 의전비서관이 이 대통령을 맞았다.차량에서 내린 이 대통령은 “왜 나와 있어요? 아 이사 기념으로?”라고 농담했다. 이어 위 실장, 김 실장, 권 비서관과 함께 본관 홀을 지나 계단을 올랐다.