대통령실, 李 환단고기 논란에 “동의나 검토 지시한 것 아냐”

대통령실이 이재명 대통령의 ‘환단고기는 문헌이 아닌가’ 발언에 대해 “이 주장에 동의하거나 이에 대한 연구나 검토를 지시한 것이 아니다”라고 했다.
대통령실 김남준 대변인은 14일 브리핑에서 “역사 관련 다양한 문제의식을 있는 그대로 연구하고, 분명한 역사관 아래에서 국가의 역사관을 수립해야 하는 책임이 있는 사람들은 그 역할을 다해주면 좋겠다는 취지의 질문”이라고 했다.
김 대변인은 ‘환단고기를 연구하라는 건지, 잘못된 것이니 나오게 하지 말라는 건지 입장을 달라’는 취재진의 말에 “거기에 대한 입장은 국가의 역사관을 연구하고, 역사관을 수립하는 기관에서 답을 내놔야 될 부분”이라며 “충분한 답이 됐는지는 기관에서 어떻게 답변을 내놨는지를 국민이 보고 평가할 부분”이라고 말했다.
김 대변인은 “이런 논란들이 실제로 벌어지고 있는 것에 대해 인지하고 있느냐의 측면에서 바라봐야 될 것 같다”며 “그런 것들이 분명히 존재하고 있음에도 그런 것들은 그냥 존재할 뿐 우리가 언급하지 않는 것이 바람직하다고 하면서 회피하는 것이 바람직한 것이냐, 그렇지는 않다고 보는 것”이라고 밝혔다.
앞서 전날 이 대통령은 동북아역사재단 업무보고 과정에서 박지향 동북아역사재단 이사장에게 “역사 교육과 관련해선 ‘환빠’ 논쟁이 있지요”라고 물었다. 환단고기는 정통 역사서로 인정받지 못했다. 이 대통령은 “잘 모르겠다”는 박 이사장의 발언에 대해 “환단고기 연구하는 사람들 보고 비하해서 ‘환빠’라고 부르잖나”며 “동북아역사재단은 특별히 관심이 없는 모양이다. 고대 역사 연구를 안 하느냐”고 했다. 그러면서 전임 정부에서 임명된 박 이사장에게 “언제부터 이사장하고 있느냐”고 질문하기도 했다.
한동훈 전 국민의힘 대표는 14일 소셜미디어 등을 통해 “이재명 대통령이 ‘환빠’ 운운하면서 이미 위서로 결론이 모아진 환단고기의 진위에 대해 마치 아직도 의미있는 논쟁이 계속되고 있는 것처럼 공식석상에서 말했다”며 “대통령직은 설익은 자기 취향을 보이는 자리가 아니다”라고 비판했다.
이어 “환단고기는 역사학계에서 거의 만장일치로 누군가 조작한 위서라고 결론이 난 것“이라며 ”결론 난지 오래인데 2025년에 갑자기 대통령이 역사 업무 담당하는 동북아재단에 의미있는 논쟁이 계속되고 있고 관점 차이일 뿐이니 대응하라고 공개적으로 말한 것은 대단히 잘못된 것“이라고 했다.
그러면서 “이 대통령이 실제로 환단고기를 믿는다면 앞으로 공적 자리에서 그런 말을 꺼내지 말고, 안 믿는데도 그냥 아는 척한 거라면 앞으로는 좀 더 책임있고 무게 있게 행동하길 바란다”며 “우리 역사는 환단고기 같은 위서 안 믿어도 충분히 자랑스럽고 위대한 역사”라고 비판했다.
한 전 대표는 “무식한 권력자가 전문가와 국민을 가르치려 들 때 사고가 터진다”고도 했다.
한 전 대표는 “이재명 대통령의 ‘환단고기’ 사태는, ‘논란이 아닌 것’을 ‘의미있는 논란이 있는 것처럼’ 억지로 만들어 혼란을 일으킨 이재명 대통령의 무지와 경박함이 문제”라며 “이재명 대통령 말대로라면, ‘(지구가 구체가 아니라는) 지구평평설’, ‘(인류가 달에 가지 않았다는) 달착륙 음모론’ 같은 것들도 논란이 있으니 국가기관이 의미있게 다뤄줘야 하는 것이 된다”고 했다.
이준석 개혁신당 대표도 환단고기에 대해 “환단고기가 역사라면 반지의 제왕도 역사”라고 비판했다. 그러면서 “중국에 ‘쎄쎄’ 하시더니 동북공정보다 더한 역사 환상을 국정에 끌어들일 거냐”며 “부정선거를 믿는 대통령 다음이 환단고기를 믿는 대통령이라니 대한민국이 걱정된다”고 했다.
