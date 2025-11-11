국힘 “李, ‘정치보복TF’ 가동…공무원까지 적폐청산 몰아가”

“대장동 항소 포기서 시선 돌리려는 것…언제까지 내란 타령이냐”

이재명 대통령과 김민석 국무총리가 11일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의에서 대화하고 있다. (대통령실통신사진기자단) 뉴시스

국민의힘 최보윤 수석대변인은 이날 서울 여의도 국회에서 기자들과 만나 “사실 영수회담 때 장동혁 대표가 얘기했던 가장 큰 부분은 정치 복원”이라며 “저희도 협치하고 싶고, 민생에 대해 적극적으로 대응하고 나라가 어려울 때 함께하고 싶은 마음이 간절했는데 지금 하는 걸 보면 여러 부분에서 문제가 된다”면서 이같이 밝혔다.그는 “선량한 공무원을 괴롭히지 말라는 말씀을 드리고 싶다”며 “많은 국민께서도 이제 그만 ‘내란몰이’를 했으면 좋겠다는 부분을 이재명 정부도 받아들여야 할 것”이라고 했다.

이어 “검찰의 (대장동 개발 비리 사건) 항소 포기로 검찰 내부와 국민이 납득하기 어려운 부분에 대해서 시선을 돌리려는 시도로 볼 수밖에 없다”며

“정치 보복이 아니라 정치 복원이 돼야 한다”고 강조했다.



그러면서 “정국이 어렵고 민생이 어려운데 이재명 정부와 더불어민주당은 이재명 사법 리스크 방탄에만 매달리고 있다”며 “

이 대통령은 본인의 사법 리스크부터 해결해야 하고 재판부터 받아야 한다

”고 말했다.최 수석대변인은 논평을 통해서도 “‘정치보복 TF’, ‘공직자 색출 TF’ 구성을 공식화한 셈”이라고 반발했다.그는 “내란특검이 사실상 빈손으로 끝나고 내란특별재판부가 여론에 막혀 좌초되자 이번에는 ‘정부 버전 내란청산’으로 우회하려는 그야말로 신박한 시도”라며 “도대체 이재명 정부는 언제까지 내란 타령만 할 작정인가”라고 했다.

앞서 김민석 국무총리는 이날 오전 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 정부 내에 ‘헌법존중 정부혁신 TF’를 구성하는 방안을 제안했다.

김 총리는 TF를 통해 비상계엄 등 내란에 참여하거나 협조한 공직자를 대상으로 신속한 내부조사를 거쳐서 합당한 인사조치를 할 수 있는 근거를 확보하는 것이 목표라고 설명했다.



이에 이 대통령은 “특검에만 의존할 게 아니라 독자적으로 (조사)해야 할 일 같다”고 공감했다.총리실에 따르면 조사대상 기관은 대통령 직속기관 및 독립기관을 제외한 전체 중앙행정기관 49개다. 조사대상이 내달 12일까지 확정 및 보고되면 각 기관은 조사를 벌인다. 조사결과는 내년 1월 31일 총괄 TF에 보고하고 2월 13일 내부 인사조치를 마무리한다.