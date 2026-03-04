BTS 정국 집 23번 찾아가 초인종 수백번…브라질 여성 스토커 구속기소

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국을 스토킹한 혐의를 받는 브라질 국적 여성이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.
3일 검찰에 따르면 서울서부지검 여성아동범죄조사부(부장검사 왕선주)는 지난달 27일 스토킹처벌법 위반, 주거침입 등 혐의로 브라질 국적 30대 여성 A 씨를 구속 기소했다.
다만 A 씨에게 적용됐던 주거침입미수 혐의에 대해서는 폐쇄회로(CC)TV 영상 검토 결과 증거가 충분하지 않다며 무혐의 처분했다.
A 씨는 지난해 12월 7일부터 지난달 4일까지 총 23회에 걸쳐 서울 용산구 소재 정국의 주거지를 찾아 현관문 초인종을 수백 회 누르고 집에 우편물을 던지고 난간에 사진을 거는 등 스토킹한 혐의를 받고 있다.
A 씨는 지난해 12월에도 주거침입 혐의로 체포됐으며, 접근금지 명령까지 내려진 상태였던 것으로 전해졌다. 이후로도 A 씨의 범행이 계속되자 경찰은 지난달 A 씨에 대한 체포영장을 신청해 지난달 13일 구속수사가 진행됐던 것으로 파악됐다.
