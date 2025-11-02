“尹 어게인” 외친 랩퍼 정상수 사과 “해선 안 될 멘트, 정치 잘 몰라”

래퍼 정상수 씨(41)가 윤석열 전 대통령의 모교인 서울 충암고 축제에 참석해 ‘윤 어게인(Yoon Again)’을 외쳐 논란이 일었다. 논란이 커지자 정 씨는 “해서는 안 될 멘트였다”고 공개 사과했다.
1일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 정 씨가 지난 달 31일 개최된 충암고 축제 무대에서 “윤 어게인”이라고 외치는 영상이 확산됐다. 영상에서 정 씨는 공연을 보던 한 학생을 무대 위로 올려 “충암고의 자랑이 무엇이냐”고 물었고, 이 학생이 “윤석열”이라고 답하자, “나도 그 말을 안 하려고 참고 있었다. 그럼 나도 해버리겠다. 윤 어게인”을 두 차례 외쳤다. ‘윤 어게인’은 윤 전 대통령의 지지자들이 대통령직 복귀를 촉구하며 외치는 구호다.
논란이 확산되자 충암고 학생회 측은 입장문을 내고 “해당 발언은 충암고 또는 충암제의 입장과 관련이 없다”며 “학교나 학생회가 이를 요청하거나 사전에 협의한 사실이 전혀 없다”고 밝혔다. 이어 “이번 사건은 정상수 씨가 먼저 타 학교 학생을 무대 위로 초청하는 중에 일어난 일”이라면서 “정상수 씨의 개인적인 발언”이라고 덧붙였다.
논란이 커지자 정 씨는 이날 자신의 소셜미디어에 사과하는 영상을 올렸다. 그는 “충암고 축제 충암제 무대를 진행하는 도중 해서는 안 될 정치적 발언을 했다”며 “거기 계신 모든 선생님들과 교직원, 학생들에게까지 지금까지 피해를 끼치고 있는 점 죄송하다. 진심으로 머리 숙여 사죄드리겠다”고 했다.
그는 “저는 평소에 정치적으로 좌, 우 입장을 취하고 있는 건 아니고 정치에 대해서 잘 알고 있지도 않다”면서 “그런데 무대에 올라온 학생 인터뷰를 하던 도중 그 이름이 나오면서 흥분을 했고 해서는 안 될 멘트를 했다”고 말했다.
정 씨는 “다시 한번 사과드리고 백번 천번 잘못했다. 모든 비난은 저에게 하시고 모든 책임은 제가 지겠다”며 “부적절한 발언을 해서 학교 측에 피해를 입힌 점 죄송하다”고 말했다.
