부실 징후 대기업 17곳… 작년보다 6곳 늘어

고금리 장기화에 재무구조 악화
고금리 기조가 장기화하면서 금융권 신용공여 500억 원 이상 대기업에서도 부실 징후 우려가 커지고 있다는 평가 결과가 나왔다. 올해 부실 징후 대기업은 총 17개로 전년 대비 6개 증가했다.
업종별로는 부동산업 가장 많아
금융감독원은 17일 채권은행의 ‘2025년 정기 신용위험평가’ 결과 부실징후기업(C·D등급)으로 221개가 선정됐다고 밝혔다. 지난해 대비 9개 줄었다. 경영 정상화 가능성이 높은 C등급은 104개로 전년 대비 4개 늘었다. 정상화 가능성이 낮은 D등급 기업은 117개로 13개 감소했다.
규모별로는 대기업이 전년 대비 6개 늘어난 17개, 금융권 신용공여 500억 원 미만인 중소기업은 15개 줄어든 204개로 나타났다. 다만 중소기업은 매 분기 실시하는 수시 평가에선 부실징후기업이 전년 대비 증가했다. 이번 정기 평가와 수시 평가를 모두 합산하면 올해 부실징후기업은 총 473곳으로 지난해보다 46곳이 늘었다.
금감원은 “부실징후기업의 증가는 고금리 기조가 장기화하는 가운데 일부 한계기업을 중심으로 재무 구조가 악화했기 때문”이라고 설명했다.
업종별로는 부동산업이 38개로 가장 많았다. 자동차(16개), 도매·중개(15개), 기계·장비(12개), 고무·플라스틱(11개), 전자부품(10개) 등이 뒤를 이었다.
금감원은 정상화 가능성이 낮은 기업은 법적 구조조정 등을 통해 부실을 신속히 정리할 방침이다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
