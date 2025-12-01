[현장속으로]“119만으론 한계… 응급환자 분류 컨트롤타워 필요”

전문가가 본 ‘응급실 뺑뺑이’ 해법
2013년 ‘의료응급상담전화’ 폐지 후… 병원별 수술-가용 현황 파악 어렵고
환자는 비응급 상황에도 119 의존
‘광역상황실’ ‘구급상황센터’ 설치해… 중증도 분류-이송 병원 조정 맡겨야
“응급실 뺑뺑이를 막기 위해서는 소방에 일원화된 현재의 응급의료 체계를 근본적으로 손봐야 합니다.”
조석주 부산대병원 응급의학과 교수는 10일 부산 서구 부산대병원 응급의학과 의국에서 이렇게 말했다. 1996년 부산대병원 응급의학과 설립에 참여한 조 교수는 국내 대표적인 응급의료 전문가다. 30년 넘게 응급의료 현장에서 근무하며 한국형 응급환자 중증도 분류도구(KTAS)의 도입과 정착을 주도해 왔다. 기자는 이날 조 교수가 전공의 2명을 대상으로 진행한 응급의학실습 수업을 3시간 동안 참관했다.
조 교수는 이날 ‘응급실 뺑뺑이(미수용)’가 반복되는 구조적 원인과 해법을 전공의들과 함께 짚었다. 그는 응급환자를 분류해 적절한 병원으로 연결하는 기능이 국내 응급의료 체계에서 사라진 점을 응급실 뺑뺑이의 원인으로 진단했다. 병원 간 전원(轉院) 조정과 응급환자 안내를 맡아왔던 의료응급상담전화(1339)가 2013년 폐지된 이후, 응급환자 이송을 체계적으로 조율할 시스템이 사라졌다는 것이다.
과거 1339는 중증외상·뇌출혈 등과 같은 응급환자의 수술 가능한 병원이 어디인지, 병원별 병상 가용 현황 등을 실시간으로 파악했다. 의료진이 치료 도중 다른 병원의 도움이 필요할 경우, 1339에 연락해 전원 가능한 병원을 안내받을 수 있었다. 환자 보호자나 119 역시 이 번호를 통해 환자 상태를 설명하고 적절한 의료기관을 안내받았다. 당시 119는 생명이 위급한 응급환자 발생시에만 출동하는 구조였다.
조 교수는 “현재 응급실 의료진은 119로부터 환자 이송 문의 전화를 받아도 선뜻 ‘지금 보내라’고 답하기 어렵다”며 “수술과 치료에 대한 책임을 의사가 전적으로 떠안아야 하기 때문”이라고 말했다. 이어 그는 “구조와 이송을 담당하는 소방 당국은 관내 병원의 내부 사정을 알기 어렵다”며 “어느 병원에 어떤 전문의가 당직 중인지, 중환자실 병상이 얼마나 남았는지 파악하지 못한 채 막무가내 환자 이송이 이뤄지고 있다”고 지적했다.
조 교수는 대안으로 과거 1339의 기능을 강화한 ‘한국형 응급의료 체계’ 구축을 제시했다. 각 지역 응급의료 체계를 가장 잘 파악 중인 3차 병원에 ‘광역 응급의료 상황실(광역응급상황실)’을 설치하자는 구상이다. 가정에서 자가 판단 후 구급차가 필요하면 119에, 구급차 호출이 애매한 경우에는 광역응급상황실을 통해 상담과 의료기관 안내를 받는 구조다. 또 119와 광역응급상황실 사이에 ‘구급상황관리센터’를 두고, 이 센터가 응급환자의 중증도를 분류해 이송 병원을 조정하도록 해야 한다고 강조했다. 구급상황관리센터가 병원 선정에 어려움을 겪으면 광역응급상황실이 최종 결정을 내리는 방식이다.
현재는 심야 시간 아이가 37도 이상의 열이 나 걱정되는 상황에서도 부모는 119에 전화를 걸 수밖에 없고, 이런 비응급 상황에서도 구급차가 출동할 수 있는 구조다. 조 교수는 “광역응급상황실을 통해 응급이 아니면 인근 병원과 약국 정보를 안내하는 방식이 돼야 한다”며 “관내 모든 의료기관 정보를 종합적으로 파악하는 컨트롤타워가 구축된다면 응급실 뺑뺑이는 상당 부분 해소될 것”이라고 강조했다.
