민재가 민재에게… LG 신민재-뮌헨 김민재 ‘유니폼 교환’

프로야구 LG 주전 2루수 신민재(29)가 한국 축구 국가대표팀 수비수 김민재(29)의 소속팀 바이에른 뮌헨(독일)으로부터 유니폼을 선물받았다. 신민재도 뮌헨 구단에 김민재의 이름과 등번호 3번을 마킹한 LG 유니폼을 전달했다.
뮌헨 구단은 15일 소셜미디어에 ‘국대 수비수 민재X민재 유니폼 교환 완료’라는 설명과 함께 신민재와 유니폼을 주고받는 동영상을 올렸다. 신민재는 “이렇게 유니폼을 교환하게 돼서 너무 기분 좋은 것 같다. 같은 민재로서 앞으로도 선전을 기원하겠다”고 말했다.
뮌헨 구단은 신민재의 골든글러브 수상을 축하하는 게시물을 올리기도 했다. 뮌헨은 10일 황금장갑을 들고 있는 신민재와 옆에서 손뼉을 치는 김민재의 모습을 나란히 그린 이미지를 올리면서 ‘신민재 선수의 골든글러브 수상을 축하합니다. from 김민재 구단 바이에른 뮌헨’이라고 설명을 붙였다.
조영우 기자 jero@donga.com
